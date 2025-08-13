이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명…

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '신여성' 이경실이 이혼 후 불거진 루머에 황당해했다.

12일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '나락감지 주파수 듣고 가세요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이경실은 억울한 점이 있다며 "사람들이 내가 강한 사람으로 후배들을 어떻게 하는 줄 아는데 사실 그런 사람 아니다. 콘셉트다"라고 토로했다.

조혜련은 "박명수랑 셋이 방송하는데 (이경실이) '내가 너 때문에 이미지가 어떻게 되는 줄 아냐' 해서 박명수가 죄송하다고 사과했다. 명수가 맨날 무섭다 했다"고 폭로했다.

이에 이경실은 "명수가 그 재미를 느끼니까 사람들이 좋아할 거 아니냐. 나가는 데마다 이경실 선배 무섭다고 한 거다. 명수가 또 불쌍하게 생기지 않았냐"며 "명수를 좋아하는 후배가 있지 않냐. 걔네들이 날 보기도 전에 난 무서운 사람이 된 거다. 그걸로 쭉 가는 거다. 거기서 '너 나랑 만나봤어? 하면서 정색할 수는 없지 않냐. 그래서 그게 쌓였다"고 토로했다.


억울한 루머는 또 있었다. 이경실은 "내가 감당하기 힘들 때 그런 말도 안 되는 루머를 들으면 정말 무너진다. 내가 이혼하고 나도 슬픈데 내가 예전에 결혼생활 할 때는 없었던 소문들이 돈다. 그 증에 하나가 엔터테인먼트 대표하고 내가 그렇고 그런 사이라는 거다. 그 사람이 준 법인카드를 가지고 백화점을 가서 명품을 산다더라. 너무 구체적이다"라며 "어느날 기자가 전화가 왔다. 기자는 너무 확신에 차있다. '법인카드 가지고 백화점에 가신다더라' 해서 내가 나도 모르게 울면서 '저는 옛날에 남편한테 포인트 카드도 안 받아봤다' 했다. 난 그때 법인카드가 뭔지도 모를 때였다 대성통곡을 했다"고 털어놨다.

이경실은 "나중에 알고 보니까 나하고 비슷한 이름을 가진 다른 연예인이다. 근데 그 연예인을 나로 착각했다더라. 이거 어떻게 된 거냐 했다"고 이야기했고 조혜련은 "누군지 알겠다"며 입을 가리고 이선민에게 연예인 실명을 말해 웃음을 안겼다.

이경실은 "너무 황당하더라. 근데 다행히 부자인 사람하고 스캔들을 만들었더라. 우스갯소리로 돈 있는 사람이랑 붙여줘서 그나마 괜찮다고 웃으면서 그 얘기를 했다"고 덤덤하게 밝혔다.

