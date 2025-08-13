이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '신여성' 이경실이 이혼 후 불거진 루머에 황당해했다.
조혜련은 "박명수랑 셋이 방송하는데 (이경실이) '내가 너 때문에 이미지가 어떻게 되는 줄 아냐' 해서 박명수가 죄송하다고 사과했다. 명수가 맨날 무섭다 했다"고 폭로했다.
이에 이경실은 "명수가 그 재미를 느끼니까 사람들이 좋아할 거 아니냐. 나가는 데마다 이경실 선배 무섭다고 한 거다. 명수가 또 불쌍하게 생기지 않았냐"며 "명수를 좋아하는 후배가 있지 않냐. 걔네들이 날 보기도 전에 난 무서운 사람이 된 거다. 그걸로 쭉 가는 거다. 거기서 '너 나랑 만나봤어? 하면서 정색할 수는 없지 않냐. 그래서 그게 쌓였다"고 토로했다.
이경실은 "나중에 알고 보니까 나하고 비슷한 이름을 가진 다른 연예인이다. 근데 그 연예인을 나로 착각했다더라. 이거 어떻게 된 거냐 했다"고 이야기했고 조혜련은 "누군지 알겠다"며 입을 가리고 이선민에게 연예인 실명을 말해 웃음을 안겼다.
이경실은 "너무 황당하더라. 근데 다행히 부자인 사람하고 스캔들을 만들었더라. 우스갯소리로 돈 있는 사람이랑 붙여줘서 그나마 괜찮다고 웃으면서 그 얘기를 했다"고 덤덤하게 밝혔다.
