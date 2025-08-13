조혜련 "성매매 포주 루머 어이없어, 절대 아냐"[SC리뷰]

백지은 기자
기사입력 2025-08-13 07:13
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
조혜련, 성접대 루머에 억울 "나보고 포주라고…말도 안 되는 얘기" ('신여성')
황혜영, '100억 쇼핑몰' 휴식 중 금테크 대박났다..."이 맛에 금테크 하지요" ('황혜영이다')
이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"
'故김수미 며느리' 서효림, '샤넬·에르메스' 명품 신발 수두룩.."욕 바가지로 먹을 듯"
추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"
"사과방송에 더 화가 났지만..." '틱 발언' 피해 문보경에 TJB대전방송 대표이사, 이지완 국장 수원 찾아 직접 사과[수원 현장]
폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]
[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'
'SON 영입' LA FC는 아시아를 품은 것과 다름없다.."韓→美 수출 20%,2년 내 막대한 수익 기대"
이제는 KBO 역사! 최초 15연승&최소 경기 200K 모두 품었다…그러나 "가장 특별했던 기록은"