조혜련 "성매매 포주 루머 어이없어, 절대 아냐"[SC리뷰]

2025-08-13


[스포츠조선 백지은 기자] 방송인 조혜련이 '성매매 포주설'에 대해 해명했다.

12일 유튜브 채널 롤링썬더에 업로드된 '신여성' 영상에서 조혜련은 "내가 성매매를 주관하는 포주라는 얘기가 있었다"고 운을 뗐다.

이경실은 "난 처음 듣는 얘기"라며 놀랐고, 조혜련은 "진짜 어이가 없었다. 내가 그걸 연결해주고 커미션을 받는다더라. 다른 사람이 '조혜련은 절대 그럴 사람 아니다'라고 대변도 해줬다"고 해명했다.


이어 "저 포주 아니다. 저는 골키퍼"라고 강조했다.

이경실은 "말도 안되는 루머라도 내가 감당하기 힘들 때 들으면 무너진다. 나도 처음 이혼하고 없던 소문들이 막 돌더라"라고 공감했다. 또 "내가 본 혜련이는 일을 너무 열심히 하다 보니 남에게 관심이 없다. 얘가 남 헐뜯는 것도 본 적 없다"고 두둔했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

