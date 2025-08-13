"몸무게 상위 3%"…심형탁 子하루, 영유아검진 최상위권이라니 '깜짝' …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 심형탁의 아들 6개월 하루가 영유아 검진 결과 상위권을 기록한다.
또한 하루는 키와 머리둘레 역시 최상위권으로, 자이언트 베이비임을 인증해 놀라움을 선사한다. 특히 심형탁은 "뭐든 상위권이 좋다"라며 '머리숱 부자' 하루의 머리둘레가 최상위권이라는 사실에 기쁨을 드러낸다. 이에 최지우가 "하루가 머리가 크다는 건가요?"라고 묻자 심형탁은 "머리 털 때문에 머리 둘레가 크게 측정된 것 같다"라며 하루 보호에 나서 현장을 빵 터지게 했다는 후문.
그런가 하면, 하루는 낯선 병원에서도 방긋방긋 천사 미소를 지어 시선을 사로잡는다. 하루는 의사 선생님의 부름에도 환한 미소로 옹알이하며 얌전히 검진을 받아 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 사르르 녹게 만들 예정. 어떤 상황에서도 웃음을 잃지 않던 하루가 예방접종에도 도전한다고 전해져 '순둥이' 미소천사 하루가 웃으며 주사를 맞을 수 있을지 관심을 모은다. 하루의 남다른 신체 결과와 하루의 예방접종기는 오늘 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.
