스포츠조선

전지현, 그리고 강동원의 서늘한 듀오 케미..'북극성' 포스터 공개도 압도적

기사입력 2025-08-13 08:30


전지현, 그리고 강동원의 서늘한 듀오 케미..'북극성' 포스터 공개도 압…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 전지현, 그리고 강동원의 듀오 케미가 공개됐다.

유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기 '북극성'이 전지현과 강동원의 첩보 케미스트리가 돋보이는 듀오 포스터를 공개했다.

공개된 포스터는 함께 정면을 응시하는 문주와 산호의 강렬한 눈빛이 시선을 압도한다. 감각적인 푸른빛과 붉은빛의 조화는 긴박한 분위기를 자아내며 전 세계를 뒤흔들 거대한 사건 속에서 진실을 쫓는 두 사람이 그리는 첩보 멜로를 향한 기대를 높인다. 여기에 "누구를 믿을 것인가, 무엇을 지킬 것인가"라는 카피는 누구도 믿을 수 없는 의심과 서로를 향한 경계 속에서 선택의 순간에 놓이게 되는 문주와 산호가 마주할 내면의 갈등을 암시한다. 끝없는 불확실성의 한복판에서 반전을 거듭하는 예측 블가능한 이야기가 첩보 멜로라는 장르를 만나 어떻게 흘러갈지 궁금증을 증폭시킨다.

모두를 충격에 빠뜨린 대통령 후보 피격 사건에 얽힌 비밀을 파헤치기 위해 직접 나선 문주는 대규모 테러 사건들로 인해 목숨을 위협받고, 국적불명의 특수요원 산호가 문주의 개인 경호를 맡게 된다. 두 사람은 이 과정에서 서로를 어디까지 믿어야 할지, 어디까지 의심해야 할지 고민하며, 폭풍우 속 방향을 제시하는 가장 빛나는 별 '북극성'과도 같은 진실을 향해 나아간다. 서로를 경계하면서도 서로밖에 믿을 수 없는 문주와 산호는 첩보와 멜로를 넘나드는 위태로운 케미스트리를 자아낼 것으로 기대를 모은다. 로맨스의 설렘은 물론, 한 치 앞을 예상할 수 없는 스토리와 강렬한 액션을 선보일 것으로 예상되는 '북극성'은 풍성한 장르적 재미로 첩보 멜로의 새로운 장을 열어내며 전 세계를 사로잡을 전망이다.

독보적인 캐스팅과 웰메이드 제작진의 만남, 상상을 뛰어넘는 스케일의 예측 불가능한 스토리로 2025년 놓쳐서는 안 될 최고의 글로벌 프로젝트로 주목받고 있는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'은 디즈니+를 통해 9월 10일 3개, 9월 17일부터 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

2.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

지드래곤-양현석, 저작권법 위반혐의 경찰수사…YG 압수수색에 "음원 무단복제 안했다"[종합]

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

2.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

지드래곤-양현석, 저작권법 위반혐의 경찰수사…YG 압수수색에 "음원 무단복제 안했다"[종합]

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

2.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

3.

이제는 KBO 역사! 최초 15연승&최소 경기 200K 모두 품었다…그러나 "가장 특별했던 기록은"

4.

"팀 내 압도적 연봉 1위" 손흥민도, 메시도 '이 남자'에게 감사 인사 해야겠지?...MLS 역사를 바꾼 축구 스타의 선택

5.

한미일 통틀어 가장 빠른 200탈삼진, KBO에 이런 투수는 없었다...250K 탄생하나?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.