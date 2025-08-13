전지현, 그리고 강동원의 서늘한 듀오 케미..'북극성' 포스터 공개도 압…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 전지현, 그리고 강동원의 듀오 케미가 공개됐다.
모두를 충격에 빠뜨린 대통령 후보 피격 사건에 얽힌 비밀을 파헤치기 위해 직접 나선 문주는 대규모 테러 사건들로 인해 목숨을 위협받고, 국적불명의 특수요원 산호가 문주의 개인 경호를 맡게 된다. 두 사람은 이 과정에서 서로를 어디까지 믿어야 할지, 어디까지 의심해야 할지 고민하며, 폭풍우 속 방향을 제시하는 가장 빛나는 별 '북극성'과도 같은 진실을 향해 나아간다. 서로를 경계하면서도 서로밖에 믿을 수 없는 문주와 산호는 첩보와 멜로를 넘나드는 위태로운 케미스트리를 자아낼 것으로 기대를 모은다. 로맨스의 설렘은 물론, 한 치 앞을 예상할 수 없는 스토리와 강렬한 액션을 선보일 것으로 예상되는 '북극성'은 풍성한 장르적 재미로 첩보 멜로의 새로운 장을 열어내며 전 세계를 사로잡을 전망이다.
독보적인 캐스팅과 웰메이드 제작진의 만남, 상상을 뛰어넘는 스케일의 예측 불가능한 스토리로 2025년 놓쳐서는 안 될 최고의 글로벌 프로젝트로 주목받고 있는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'은 디즈니+를 통해 9월 10일 3개, 9월 17일부터 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.