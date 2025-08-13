스포츠조선

[SC리뷰] 염정아, 딸 원진아 앞에서 결국 무너졌다…비극적인 최후 ('아이쇼핑')

기사입력 2025-08-13 08:38


사진 출처=ENA

[스포츠조선 안소윤 기자] '아이쇼핑' 염정아가 딸 원진아 앞에서 결국 무너졌다.

지난 12일 방송된 ENA 월화드라마 '아이쇼핑'(극본 안소정, 연출 오기환) 최종회에서는 딸 김아현(원진아) 앞에서 끝내 무너지며 비극적인 최후를 맞이한 김세희(염정아)의 모습이 그려졌다.

세희는 '아이쇼핑' 대상자들이 입양한 자식들을 직접 제거하게 만드는 리콜 프로젝트를 실행하며 극강의 긴장감을 자아냈다. 그는 환불에 죄책감을 느끼는 부모들에게 "물론 저도 같이합니다. 저도 오늘 제 아이를 죽일 거거든요"라고 선언해 소름을 유발했다.

그 시각, 세희의 또 다른 딸 아현(김지안)은 영부인 여사(한수연)를 찾아가 세희가 대통령 부부를 속이고 있었다는 사실을 폭로했다. 여사는 세희가 대통령의 유전자를 이용해 아이를 만들고 있었다는 충격적인 진실에 경악했고, 세희의 모든 악행이 수면 위로 드러나며 향후 전개에 이목이 집중됐다.

아현과 우태식(최영준), 주안(안지호), 소미(이나은)는 세희의 캠핑장에 잠입했으나 이내 정현(김진영)을 비롯한 조직원들에게 발각됐다. 세희가 준비한 거대한 판 위에서 벌어진 복수를 향한 아이들과 태식의 처절한 사투는 시청자들의 손에 땀을 쥐게 했다.

아이들의 등장으로 리콜 프로젝트 현장은 순식간에 아수라장이 됐다. 태식과 아이들이 제압당하는 모습을 본 아현은 결국 세희 앞에 무릎을 꿇었지만, 그 순간 경찰이 캠핑장을 급습하며 상황은 반전됐다.


순식간에 경찰에 포위된 세희는 경찰청장과 여사에게 도움을 요청했지만, 두 사람 모두 세희를 버리는 쪽을 택했다. 정현은 자신이 결국 버려질 것임을 알면서도 끝까지 세희를 지켰고, 그녀를 구한 뒤 아현 곁에서 숨을 거뒀다.

방송 말미, 모든 것을 잃은 세희는 마지막까지 '완벽한 아이'를 만들겠다는 욕망을 버리지 않았다. 실험실에서 배양액을 챙기던 그녀 앞에 나타난 아현은 "그건 완벽할 것 같아? 겨우 이딴 인간인 줄 알았더라면 덜 그리워할걸. 차라리 실컷 미워하고 증오나 할걸"이라고 일갈했다. 이어 "당신이 졌어. 사랑해, 엄마"라는 한마디를 남긴 채 총을 내려놓고 떠났고, 세희는 허탈한 표정으로 무너졌다. 그렇게 모녀의 비극적인 결말 뒤로, 평범한 일상으로 돌아간 아이들의 모습이 그려지며 깊은 여운을 남겼다.


불법 입양 카르텔이라는 파격적인 설정과 숨 돌릴 틈 없는 전개, 여기에 염정아, 원진아, 최영준, 김진영 등 배우들의 몰입도 높은 연기가 더해진 '아이쇼핑'은 '고품격 액션 스릴러'의 진수를 보여줬다는 호평과 함께, 시청자들의 기억 속에 오래 남을 작품으로 자리매김했다.

한편 ENA 월화드라마 '아이쇼핑' 전 회차는 OTT독점으로 티빙(TVING)에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

