"이게 바로 '악마' 들린 케미"…오늘(13일) 개봉 '악마가 이사왔다', 흥행 시동 걸었다

기사입력 2025-08-13 08:59


"이게 바로 '악마' 들린 케미"…오늘(13일) 개봉 '악마가 이사왔다'…
사진 제공=CJ ENM

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '악마가 이사왔다'가 실관람객 리뷰로 알아본 호평 포인트를 공개했다.

올여름 극장가 진짜가 이사왔다!

영화 '악마가 이사왔다'가 바로 오늘(13일) 개봉과 동시에 올여름 극장가 흥행 다크호스 영화로 각광받으며 호평을 이어가고 있다. 이와 같은 호평을 이어갈 수 있었던 것은 먼저 '극장에서만 볼 수 있는 새로운 이야기'를 찾는 관객들의 욕구를 충족했기 때문이다. 영화를 관람한 관객들은 "웹툰 원작이 판을 치는 지금 한국 영화판에서 이제는 찾기 힘든 리얼 창작 작품. 이런 작품이 진정한 영화다", "소소한 에피소드로 극을 몰입감 있게 끌고 가는 이상근 감독의 연출력에 박수를 보내고 싶어요", "다양한 이스터에그를 알고 나니 한 번 더 보고 싶은 영화네요" 등 오리지널 작품 '악마가 이사왔다'가 주는 참신한 재미에 호평을 이어가고 있다.

감동까지 잡은 도파민 디톡스 영화!

이어 웃음과 감동까지 모두 다 잡은 이상근 감독표 스토리에도 훈훈한 반응이 잇따르고 있다. "도파민 터지는 콘텐츠들만 보다가 아름답고 착한 '귀한' 영화를 보니 뭉클해지네요", "누군가를 진심으로 사랑한다는 것이 무언인가를 담백하게 풀어냄", "간만에 무자극 무해하고도 충분히 즐거운 영화를 봤다", "마음속 깊숙이 스며드는 따뜻한 작품이었다" 등 평범한 일상 속 기발한 상상력으로 영화적 세계를 창조하는 이상근 감독의 '악마가 이사왔다'를 '도파민 디톡스' 영화라고 표하며 극찬을 쏟아내고 있다.

'악마가 이사왔다' 배우들의 악마 들린 케미스트리!

마지막으로 '악마가 이사왔다'는 "팬심 다 빼고 봐도 너무 재밌다. 윤아한테 미워할 수 없는 악마 역할이 너무 잘 어울렸다", "내가 본 윤아 언니 캐릭터 중에 최고", "임윤아의 극과 극을 오가는 캐릭터가 주는 재미와 안보현과의 케미가 주는 재미가 있네요", "특히 선지랑 길구가 케미가 좋은 것 같아요", "배우들의 연기도 좋고 스토리도 적절하게 웃기고 유쾌하고 감동적이에요" 등 임윤아를 필두로 안보현, 성동일, 주현영 그리고 신현수까지 뛰어난 연기력과 개성 넘치는 매력을 보여주어 호평을 이어가고 있다.

한편 '악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현)의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디로, 절찬 상영 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

