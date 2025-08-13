[SC리뷰] 이경실, 과거 엔터대표와의 불륜설에 "부자랑 스캔들 붙여줘서…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 이경실과 조혜련이 루머로 겪은 인생의 쓴맛을 유쾌하게 들려줬다.
조혜련이 밝힌 루머는 더 충격적이었다. 조혜련은 "내가 포주라는 얘기가 돌았다"며 "그걸 지인이 듣고 '절대 그런 사람 아니다'라고 해명을 해주고 다녔다고 하더라"고 밝혔다. 조혜련은 "힘든 일이 있을 때는 언어 공부를 하거나 다른 무언가에 에너지를 쏟으면서 극복했다"며 쿨하게 웃어넘겼다. 이경실도 "조혜련은 자신의 인생을 바쁘게 살아서 남의 말을 잘 듣지 않는다"고 덧붙였다.
조혜련은 전성기 시절 일본으로 건너가 신인으로 다시 시작하며 겪었던 굴욕과 꿈에 그리던 정극 연기 도전을 성취하고 느꼈던 회의감 등을 솔직하게 털어놓기도 했다. 특히 조혜련은 '무한도전'의 전신인 '무모한 도전'에서 하차한 것에 대한 아쉬움을 솔직하게 고백하기도 했다.
'신여성'은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 또 코미디언 이선민이 MC로 참여해 젊은 세대의 입장을 대변해 진행을 이끌고 있다. 솔직하고 거침없는 입담으로 2030 세대들에게까지 화제를 모으고 있다.
이경실 조혜련의 '신여성'은 격주 수요일 오후 6시 유튜브 채널 '롤링썬더'를 통해 공개된다.
