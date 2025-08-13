스포츠조선

‘결혼작사 이혼작곡’ 임성한, TV조선서 메디컬 멜로 첫 도전…“강렬 신인 오디션 발탁”

기사입력 2025-08-13 09:52


‘결혼작사 이혼작곡’ 임성한, TV조선서 메디컬 멜로 첫 도전…“강렬 신…

[스포츠조선 조민정 기자] '결혼작사 이혼작곡'의 임성한 작가가 의학드라마로 새 도전에 나선다.

임성한(Phoebe·피비) 작가는 내년 상반기 TV조선에서 신작 '닥터신'을 선보인다고 밝혔다. 가족 드라마의 대가로 불리는 임 작가가 처음 시도하는 메디컬 멜로 드라마다. 특히 이번 작품은 출연진 대부분을 새 얼굴로 구성한다는 점이 눈길을 끈다.

이와 관련 TV조선 측은 "주·조연 배우 모두를 오디션을 통해 발탁했다"고 밝혔다.

TV조선의 하반기 드라마 라인업도 화제다. 오는 9월 6일에는 박민영과 박희순이 주연을 맡은 '컨피던스맨 KR'이 첫 방송된다.

11월에는 김희선, 한혜진, 진서연이 출연하는 '다음생은 없으니까'가 공개될 예정이다.

TV조선 관계자는 "양질의 콘텐츠를 시청자들에게 전달하기 위해 드라마 강화 라인업을 대폭 확대했다"며 "종편 드라마의 새 역사를 썼던 TV조선 드라마의 비상을 주목해달라"고 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

2.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

성시경, 726만원 피부 시술+체중 감량에 '달라진 얼굴'.."외모 무슨 일?"

5.

"유승준, 조국을 버린자"…李 대통령 입장에 팬덤, "가혹한 잣대" 2차 성명[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

2.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

성시경, 726만원 피부 시술+체중 감량에 '달라진 얼굴'.."외모 무슨 일?"

5.

"유승준, 조국을 버린자"…李 대통령 입장에 팬덤, "가혹한 잣대" 2차 성명[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

2.

"팀 내 압도적 연봉 1위" 손흥민도, 메시도 '이 남자'에게 감사 인사 해야겠지?...MLS 역사를 바꾼 축구 스타의 선택

3.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

4.

'윌슨, 켈리, 수아레즈, 플럿코도 못했는데.' 데뷔전 7이닝 무실점. '새 복덩이'가 해냈다. 7회에도 152km "구속 더 잘 나올 것"[수원 인터뷰]

5.

한미일 통틀어 가장 빠른 200탈삼진, KBO에 이런 투수는 없었다...250K 탄생하나?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.