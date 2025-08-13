스포츠조선

‘미식전파사’ 김준호 폭로 “유민상 목표=결혼…매일 여자게스트 초대”

기사입력 2025-08-13 10:04


‘미식전파사’ 김준호 폭로 “유민상 목표=결혼…매일 여자게스트 초대”

‘미식전파사’ 김준호 폭로 “유민상 목표=결혼…매일 여자게스트 초대”



[스포츠조선 조민정 기자] 김준호가 임원희에게 현실적인 결혼 조언을 건넸다.

12일 채널S '임원희의 미식전파사'에 김준호가 게스트로 출연해 절친 임원희에게 결혼 비법을 전수했다.

김준호는 아내 김지민과의 인연을 회상하며 "지민이는 내가 삼겹살 잘 굽는 걸 보고 반했다"고 털어놓았다. 이어 "캠핑도 많이 갔다. 미인을 얻으려면 노력이 필수다"라고 강조했다.

특히 김준호는 유민상의 연애 전략을 폭로해 화제가 됐다. "민상이는 자기 채널로 매일 여자 게스트를 초대해 수다 떨고 밥 먹고 술 마신다. 걔 목표는 결혼이다"라고 밝혔다.

그러면서 임원희에게 "형처럼 혼자 밥 먹으러 돌아다니면 절대 만날 수 없다"며 직설적인 충고를 건넸다.

김준호는 "'미식전파사'라는 좋은 프로그램이 있으니 여자 게스트를 계속 불러라. 부제로 '임원희 장가가기 프로젝트'를 넣으면 된다"고 제안했다.

이에 임원희는 머쓱한 웃음을 지으며 "다 결혼해서 미치겠다"고 답해 웃음을 자아냈다.

실제로 임원희 주변에는 올해 결혼 러시가 이어지고 있다. 김준호는 지난 7월 김지민과 결혼했고 이상민은 4월 혼인신고, 김종민도 5월 결혼식을 올렸다.

임원희는 2011년 10살 연하 여성과 결혼했으나 2013년 이혼한 바 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

2.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

성시경, 726만원 피부 시술+체중 감량에 '달라진 얼굴'.."외모 무슨 일?"

5.

"유승준, 조국을 버린자"…李 대통령 입장에 팬덤, "가혹한 잣대" 2차 성명[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

2.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

성시경, 726만원 피부 시술+체중 감량에 '달라진 얼굴'.."외모 무슨 일?"

5.

"유승준, 조국을 버린자"…李 대통령 입장에 팬덤, "가혹한 잣대" 2차 성명[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

2.

"팀 내 압도적 연봉 1위" 손흥민도, 메시도 '이 남자'에게 감사 인사 해야겠지?...MLS 역사를 바꾼 축구 스타의 선택

3.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

4.

'윌슨, 켈리, 수아레즈, 플럿코도 못했는데.' 데뷔전 7이닝 무실점. '새 복덩이'가 해냈다. 7회에도 152km "구속 더 잘 나올 것"[수원 인터뷰]

5.

한미일 통틀어 가장 빠른 200탈삼진, KBO에 이런 투수는 없었다...250K 탄생하나?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.