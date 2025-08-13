최홍만, ♥여친 얘기 중에 전여친 생각하며 눈물…"사랑에 빠지면"(라스)

|
[스포츠조선 정빛 기자] 최홍만이 전 여자친구를 떠올린다.
10대 팬들에게 '밈 유발러'로 재조명된 최홍만은 "요즘은 공항에 나갈 수 없을 정도로 10대 팬들이 많이 알아본다"라고 말해 인기를 실감케 한다. 또한 조세호가 했던 '최홍만 성대모사'를 역으로 따라 하는 '역모사' 퍼포먼스로 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
그는 가장 기억에 남는 경기와 관련해 '밥 샙'과의 경기가 언급되자 관련된 비하인드를 공개한다. K-1 역사상 손꼽히는 명승부로 회자되는 최홍만과 밥 샙의 대결은 지난 2005년 일본 오사카돔에서 열린 K-1 월드그랑프리 개막전으로 최홍만이 승리하며 세계적인 격투기 스타로 이름을 알린 순간이었다.
압도적인 체격에서 나오는 놀라운 개인기도 이어진다. 360mm에 달하는 신발 사이즈를 자랑하는 그는 팬 이주승을 위해 즉석에서 사과를 반으로 갈라 즙을 짜주는 모습으로 훈훈함을 더한다. 또한 생수통을 한 손에 가볍게 쥐고, 이주승과 함께 다양한 물건을 집어 들어 착시효과의 차이를 확실히 보여줘 "이건 매직"이라는 감탄을 금치 못하게 한다.
'밈'과 '레전드'를 오가며 반전 매력을 뽐낸 최홍만의 이야기는 13일 오후 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com