최홍만, 전 여친 생각에 눈물 "연애하면 십자수·재봉질해" ('라스')

[스포츠조선닷컴 이게은기자] K-1을 제패했던 '테크노 골리앗' 최홍만이 '라디오스타'에서 제2 전성기 소식을 전한다. 최근 한 유튜브 채널 영상이 조회수 2천만 뷰를 돌파하며 10대 팬들에게 '밈 유발러'로 재조명된 그는, 현장에서 직접 테크노 세리머니와 착시 효과 밈을 재현 해 폭발적인 반응을 얻는다.
최홍만은 경기 후 세계적인 배우 브루스 윌리스를 만난 에피소드 또한 푼다. 그는 "경기 전까지 나에게 관심 없던 브루스 윌리스가 경기 승리를 본 후 '멋지다'라며 식사 자리를 마련해줬다"라고 회상한다. 또한 MC들의 요청에 전성기 시절 그대로의 리듬과 그루브로 테크노 세리머니를 재현해 MC들을 폭소케 한다.
반전 매력도 빠지지 않는다. "사랑에 빠지면 십자수와 재봉질을 한다"라며 손재주를 공개한 그는, 여자 친구와의 에피소드를 공개하던 중 전 여친을 떠올리며 눈시울을 붉혀 MC들을 놀라게 한다. 최홍만이 눈물을 흘린 이유는 무엇일지 궁금증을 높인다.
'밈'과 '레전드'를 오가며 반전 매력을 뽐낸 최홍만의 이야기는 오늘(13일) 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
