‘2조 거인’ 서장훈·‘텐션 요정’ 장예원, 하반기 ‘이웃집 백만장자’ …

[스포츠조선 조민정 기자] EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'가 시청자들의 뜨거운 성원 속에 올 하반기 정규 편성으로 컴백한다.
시즌1에서는 12명의 숨은 백만장자가 등장해 가치 있는 성공과 나눔, 책임을 실천하는 모습으로 2025년 대한민국에 새로운 성공의 잣대를 제시했다.
서장훈은 특유의 진정성 있는 화법과 공감 능력으로 출연자의 마음을 열었고 '어떤 마음으로 사십니까?'라는 질문을 던져 프로그램의 시그니처 장면을 만들었다.
시즌1은 '대한민국 요식업계 대부' 임순형 편으로 분당 최고 시청률 2.2%(닐슨코리아, 유료가구 기준)를 찍으며 EBS 프라임 시간대 최고 기록을 세웠고 첫 회 '대한민국 1세대 남성 헤어 디자이너' 이상일 편은 제302회 이달의 PD상 예능 부문을 수상했다.
유튜브 클립 누적 조회수도 1000만 회를 돌파하며 화제성을 입증했다.
이번 정규 시즌에서는 더 다양한 분야의 부자들이 출연해 숨겨온 성공의 비밀과 인생 철학을 공개하며 서장훈과 장예원이 날카로움과 유쾌함을 오가며 시청자와 호흡한다.
