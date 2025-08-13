스포츠조선

'변준필♥' 강은비 "우울증·공황장애 싹 사라져"…근친상간 루머에 '발끈'

기사입력 2025-08-13 14:57


'변준필♥' 강은비 "우울증·공황장애 싹 사라져"…근친상간 루머에 '발끈…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 강은비가 신혼 생활을 털어놨다.

강은비는 13일 오후 6시 유튜브 채널 '이게진짜최종'을 통해 공개되는 웹 예능 '파자매 파티' 12화 '세기의 사랑' 특집 편에 최여진와 함께 출연할 예정이다.

17년 열애 끝에 최근 결혼에 골인한 강은비는 서울예대 동문이자 '얼짱' 출신 남편에 대한 아낌없는 애정을 드러냈다.

그는 "단 1분도 떨어져본 적이 없다"며 '사랑꾼' 남편의 면모를 전했다. 결혼 후 가장 달라진 점에 대해 "우울증, 공황장애약 등을 먹고 있었는데 결혼을 마음먹고 난 이후 이런 증상이 사라졌다"며 안정된 환경이 준 긍정적 변화를 전했다.


'변준필♥' 강은비 "우울증·공황장애 싹 사라져"…근친상간 루머에 '발끈…
또 "현재 임신 준비 중"이라고 깜짝 고백한 그는 남편이 병원에서 '슈퍼 정자'라는 평가를 받았다는 에피소드를 공개해 유쾌함을 더했다. 이 밖에도 온라인을 달군 '하객 0명 결혼식' 사진의 진위 여부부터 도를 넘은 '근친상간' 루머에 대한 대응까지, 근거 없는 소문을 대하는 강은비의 적극 해명이 어떤 내용으로 펼쳐질지 기대를 모으고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')

2.

58세 이영자, 축구선수와 결혼 직전까지 갔었다.."그때 했었어야 했는데"

3.

조권, 안타까운 근황 "현재 체지방 거의 없는 상태"...'닭껍질 피부' 공개 (라스)

4.

[공식] 유승준 "李 대통령 사면 원한적 없다, 명예회복 위해 韓 입국 원해"(전문)

5.

[SC이슈] “기부금인 줄” 무속인 된 정호근, 5년치 세금 ‘무신고’…지각 완납

연예 많이본뉴스
1.

'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')

2.

58세 이영자, 축구선수와 결혼 직전까지 갔었다.."그때 했었어야 했는데"

3.

조권, 안타까운 근황 "현재 체지방 거의 없는 상태"...'닭껍질 피부' 공개 (라스)

4.

[공식] 유승준 "李 대통령 사면 원한적 없다, 명예회복 위해 韓 입국 원해"(전문)

5.

[SC이슈] “기부금인 줄” 무속인 된 정호근, 5년치 세금 ‘무신고’…지각 완납

스포츠 많이본뉴스
1.

"우리한테만 폰세가 5번 나왔어." 15연승 폰세 최대 피해자는 KT. 5번 등판에 한화 다이겼다[수원 코멘트]

2.

다저스가 버린 이유? 그건 아니지, '6이닝 8K 무실점' 메이, 이적 후 보스턴에 첫 승 선사

3.

英 1티어 폭로, 손흥민 떠나자 180도 돌변...'최악의 영입' 히샬리송 잔류 계획

4.

'충격' 손흥민, 토트넘에 186억 뿌리고 떠났다→10년도 모자라 마지막 순간까지 헌신…다니엘 레비 회장 '함박 웃음'

5.

"슬프더라" 우상과의 갑작스런 이별, 신화가 떠난 자리, 이제는 '청년 마무리'의 시간

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.