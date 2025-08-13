'변준필♥' 강은비 "우울증·공황장애 싹 사라져"…근친상간 루머에 '발끈…

강은비는 13일 오후 6시 유튜브 채널 '이게진짜최종'을 통해 공개되는 웹 예능 '파자매 파티' 12화 '세기의 사랑' 특집 편에 최여진와 함께 출연할 예정이다.
17년 열애 끝에 최근 결혼에 골인한 강은비는 서울예대 동문이자 '얼짱' 출신 남편에 대한 아낌없는 애정을 드러냈다.
그는 "단 1분도 떨어져본 적이 없다"며 '사랑꾼' 남편의 면모를 전했다. 결혼 후 가장 달라진 점에 대해 "우울증, 공황장애약 등을 먹고 있었는데 결혼을 마음먹고 난 이후 이런 증상이 사라졌다"며 안정된 환경이 준 긍정적 변화를 전했다.
또 "현재 임신 준비 중"이라고 깜짝 고백한 그는 남편이 병원에서 '슈퍼 정자'라는 평가를 받았다는 에피소드를 공개해 유쾌함을 더했다. 이 밖에도 온라인을 달군 '하객 0명 결혼식' 사진의 진위 여부부터 도를 넘은 '근친상간' 루머에 대한 대응까지, 근거 없는 소문을 대하는 강은비의 적극 해명이 어떤 내용으로 펼쳐질지 기대를 모으고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com