시청률 2배↑·이진욱·정채연 화제성 상승세..'에스콰이어' 대체불가 변호…

[스포츠조선 문지연 기자] 이진욱, 정채연, 이학주, 전혜빈이 '에스콰이어'로 시청자들을 매료시켰다.
뿐만 아니라 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈'에서 1위를 굳건히 지키며 폭발적인 관심을 입증하고 있다.(2025.08.13. 기준) 넷플릭스 글로벌 TOP 10 순위에서도 비영어 TV 쇼 부문 2위에 올랐으며 약 460만 수(누적 시청 시간을 총 러닝타임으로 나눈 값)로 무려 51개국에서 TOP 10을 차지했다.(2025.08.04.~2025.08.10. 집계 기준)
여기에 TV 화제성 분석기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 12일 발표한 8월 1주차 화제성 순위에서는 TV 드라마 부문 1위, TV-OTT 드라마 부문 2위, TV-OTT 통합 3위에 등극했다. 이진욱(윤석훈 역)과 정채연(강효민 역)도 드라마 출연자 화제성 순위에 이름을 올리며 뜨거운 화제를 모으고 있다.
또한 현직 변호사 박미현 작가의 전문성이 녹아든 에피소드, 그리고 김재홍 감독의 디테일한 연출이 더해져 환상의 조화를 이루고 있다. 이에 웰메이드 법정물의 탄생을 알린 '에스콰이어'의 다음 이야기가 기대된다.
변호사들의 치밀한 법정 공방으로 매회 짜릿한 카타르시스를 선사하고 있는 JTBC 토일드라마 '에스콰이어' 5회는 오는 16일 오후 10시 40분에 방송된다.
