미간 펼 일 없던 한석규, 드디어 웃었다..유쾌X통쾌 '신사장 프로젝트'로 인생캐 예고

기사입력 2025-08-13 15:30


미간 펼 일 없던 한석규, 드디어 웃었다..유쾌X통쾌 '신사장 프로젝트'…

[스포츠조선 조지영 기자] 시끌벅적한 고성이 오가는 시장통 한복판 협상가 한석규의 여유로운 미소가 포착됐다.

오는 9월 15일 저녁 8시 50분 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'(반기리 극본, 신경수 연출)에서 온갖 소동 속에서도 결코 흔들리지 않는 신사장(한석규)의 단단한 미소를 담은 협상가 포스터로 이 구역 분쟁 해결사의 통쾌한 활약을 기대케 하고 있는 것.

'신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마.

공개된 포스터 속 신사장은 셔츠와 넥타이, 그리고 검은 앞치마라는 이질적인 옷차림으로 시선을 사로잡는다. 앞치마를 두르고 동네 치킨집 사장님으로 일하다가도 분쟁이 생기면 곧바로 앞치마를 벗어 던진 채 협상가 모드로 전환할 준비가 되어 있어 신사장의 반전 매력을 궁금케 한다.

특히 신사장의 뒤편으로는 싸우는 이들과 말리는 이들이 한 데 뒤엉켜 난장판이 벌어지고 있는 상황. 아수라장이 따로 없는 시장통 한가운데서 홀로 유유자적한 신사장의 잔잔한 미소에서는 이 정도 소동쯤이야 금세 해결할 수 있다는 자신감이 느껴진다.

특히 '협상과 협박은 한 끗 차이, 고객 맞춤형 해결 서비스'라는 문구가 선을 넘나드는 신사장의 아슬아슬한 협상 스타일을 암시하며 웃음을 자아낸다. 이에 어떠한 상대가 오더라도 자신만의 방식으로 판을 유리하게 이끌어갈 신사장의 노련한 기지가 더욱 기대를 모은다.

이처럼 '신사장 프로젝트'는 협상가 포스터를 통해 갈등이 극에 달한 현장에서도 여유를 잃지 않는 신사장의 존재감으로 이목을 집중시키고 있다. 과연 신사장이 어떤 스킬과 전략으로 이 혼돈을 잠재울지 그의 협상 플레이에 기대감이 더해진다.

한석규의 예측 불가 첫 번째 협상 판이 펼쳐질 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 9월 15일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

