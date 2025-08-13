기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 기안84가 박나래와 전현무의 사이를 질투해 웃음을 안겼다.
이어 기안84는 "우리 그래도 나름 되게 용됐다"고 했고, 박나래는 "우리 한창 썸 탈 때 잡지 촬영하고 나서 단 둘이 국밥집을 간 거는 리얼이었다"고 떠올렸다. 박나래는 "당시 '충재 씨보다 오빠가 좋아요'라고 했다가 막판에 그 더러운 관계까지 간거다. 헤어라인 키스까지"라고 해 웃음을 자아냈다.
기안84는 헤어라인 키스에 대해 "혜진이 누나가 이미 키스하라고 시켰다"면서 "내가 미쳤다고 갑자기 네 이마에 안 한다"고 했다.
그러면서 기안84는 "근데 현무 형이 좀 더 현명하니까"라면서도 "네가 현무 형을 진짜 싫어했는데, 요즘엔 많이 좋아하더라"며 서운함에 괜히 이간질을 해 폭소를 자아냈다.
기안84는 "술만 취하면 '싫어', '전현무가 싫어 나랑 안 맞아'"라면서 박나래의 당시 모습을 따라했고, 박나래는 양 손으로 엑스자를 그린 뒤 민망함에 맥주를 마셔 웃음을 안겼다.
