스포츠조선

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이트" 폭로 ('나래식')

기사입력 2025-08-13 19:06


기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이…

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이…

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이…

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이…

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이…

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 기안84가 박나래와 전현무의 사이를 질투해 웃음을 안겼다.

13일 유튜브 채널 '나래식'에는 "기안84 '은근 좀 나더라... 그거(질투)'"라면서 영상이 게재됐다.

이날 기안84는 박나래를 향해 "살이 엄청 빠졌다"며 "네 얼굴을 정면으로 되게 오랜만에 본다. 4년 동안 네 옆모습 밖에 못 봤다"고 했다. 이에 박나래는 "나는 현무 오빠 옆에 있고 이 오빠는 끝에 자리 아니면 코쿤 옆에 있다"며 "내가 본 거라곤 오빠 귀랑 볼"이라고 해 웃음을 안겼다.

이어 기안84는 "우리 그래도 나름 되게 용됐다"고 했고, 박나래는 "우리 한창 썸 탈 때 잡지 촬영하고 나서 단 둘이 국밥집을 간 거는 리얼이었다"고 떠올렸다. 박나래는 "당시 '충재 씨보다 오빠가 좋아요'라고 했다가 막판에 그 더러운 관계까지 간거다. 헤어라인 키스까지"라고 해 웃음을 자아냈다.

기안84는 헤어라인 키스에 대해 "혜진이 누나가 이미 키스하라고 시켰다"면서 "내가 미쳤다고 갑자기 네 이마에 안 한다"고 했다.

이에 다소 서운한 듯 박나래는 "한혜진 언니가 죽으라고 그러면 죽냐"고 하자, 기안84는 "그때는 그 정도였다. 그때는 눈도 못 마주쳤다. 지금은 좀 괜찮지만 그때는 좀 무서웠다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.


기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이…
그때 기안84는 "너 요즘 현무 형한테 고민 상담 많이 하더라. 네가 나보다 현무 형에게 더 고민 상담 많이 하니까"라며 서운한 마음을 털어놨다. 이에 박나래는 "질투하는 거냐"고 했고, 기안84는 "은근 좀 질투 나더라"고 솔직한 마음을 털어놨다.

그러면서 기안84는 "근데 현무 형이 좀 더 현명하니까"라면서도 "네가 현무 형을 진짜 싫어했는데, 요즘엔 많이 좋아하더라"며 서운함에 괜히 이간질을 해 폭소를 자아냈다.


기안84는 "술만 취하면 '싫어', '전현무가 싫어 나랑 안 맞아'"라면서 박나래의 당시 모습을 따라했고, 박나래는 양 손으로 엑스자를 그린 뒤 민망함에 맥주를 마셔 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

원조 '국민 MC' 임성훈, 연예계 소문난 '주먹왕'이었다? "무에타이→권투 섭렵"('유퀴즈')

2.

황찬희 "무속인된 이건주 보고 용기 얻어…떳떳히 밝히고 싶다"(아침마당)

3.

유승준, 사면 요청 논란에 불쾌 "명예 회복 위해 입국 원했던 것..매우 유감" (종합)[전문]

4.

황재근, 패션디자이너→헬스트레이너...충격 훈남 변신에 네티즌 술렁 [SC이슈]

5.

구성환, 월세살이→건물증여…“루머 치부한 인터뷰가 논란 자초”

연예 많이본뉴스
1.

원조 '국민 MC' 임성훈, 연예계 소문난 '주먹왕'이었다? "무에타이→권투 섭렵"('유퀴즈')

2.

황찬희 "무속인된 이건주 보고 용기 얻어…떳떳히 밝히고 싶다"(아침마당)

3.

유승준, 사면 요청 논란에 불쾌 "명예 회복 위해 입국 원했던 것..매우 유감" (종합)[전문]

4.

황재근, 패션디자이너→헬스트레이너...충격 훈남 변신에 네티즌 술렁 [SC이슈]

5.

구성환, 월세살이→건물증여…“루머 치부한 인터뷰가 논란 자초”

스포츠 많이본뉴스
1.

중부지방 폭우라는데... 대전 볼파크 현재 날씨는? 2연승 한화-4연패 롯데 맞대결 가능할까[대전현장]

2.

'대참사로 끝났다' 탬파베이 김하성 1번타자로 9연타석 무안타 좌절, 리드오프 실험 대실패. 치욕적인 타율 0.188 추락

3.

업혀서 교체됐던 박해민 선발 제외. 발목 인대 부분 손상. 555경기 연속 출전 중단 위기. "3,4경기 대타 출전"[수원 현장]

4.

"신문에 안 났어요?" 이제 최형우를 거른다...또또또 부상 이탈로 생존 외인, 조바심이 커진다

5.

[공식발표] "비 예보 계속 있어서" 잠실 NC-두산전, 우천 취소

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.