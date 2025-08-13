장영란, 샤테크 대성공 '300만원→1800만원'..."혼수백 팔까?" …

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 방송인 장영란이 샤테크에 성공했다.
그는 "20살 때부터 일 열심히 해서 하나 하고 또 열심히 해서 하나 모으고 했던 게 벌써 47살이 됐는데, 27년 간 모은 가방을 다 가져왔다"며 "전 재산을 털어서 모았던 가방을 공개하겠다"며 다양한 명품백을 소개했다.
먼저 장영란은 혼수백인 명품 C사 가방을 소개, 그는 "며느리에게 뭐 해주고 싶으셨나보다. 남편한테 돈을 주셔서, 이 가방을 사줬다"며 "16년 전 300~400만 원 정도였다"고 했다. 이를 들은 제작진은 "현재는 1800만 원이다"고 해 놀라움을 안겼다. 가격을 들은 장영란은 "이거 팔까?"라고 해 폭소를 안겼다.
그는 "너무 사고 싶어서 갔더니 못 준다더라. 옷 등을 산 뒤 포인트를 쌓아야 살 수 있다더라"며 "남편이 내가 신나서 들떴던 게 기억이 났는지 멋있게 '옷 사라'고 하더라. 옷을 샀는데 옷도 기에 져서 아직도 못 입고 다닌다"며 웃었다.
장영란은 "가난이 몸에 배어 있다. 부자로 살지 않아서 그런지 비싼 물건을 사면 그냥 모시다 끝난다"면서 "나중에 직원분과 연락이 되기 시작했다. 자나 깨나 가방 이야기 했더니 나중에 연락이 왔다. 합격 발표보다 더 설레였다며 당시를 떠올렸다.
그는 "시크릿 매장 내부 공간에서 색깔, 사이즈도 모른 채로 주는 대로 그냥 받았다"며 "나만 그런 건지 내가 그걸 안 물어본 건지 주는 대로 받았다"며 웃었다.
해당 가방은 현재 현재 2000만 원이라고. 장영란은 "하얀색이까 이염되니까 주의하라고 하더라. '잘 싸달라'고 한 뒤 모시기 시작했다"며 "딱 한번 들었다"며 웃었다.
anjee85@sportschosun.com