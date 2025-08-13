장영란, C사 명품백 "400만원 샀는데→1800만원'…본인도 깜짝 놀란…

스포츠조선

기사입력 2025-08-13 22:10


[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 장영란이 자신이 갖고 있는 명품백의 현재가를 알고 놀라워했다.

장영란은 13일 자신의 유튜브 채널 'A급 장영란'에 "장영란이 27년 동안 개고생하며 모은 명품백 최초공개"라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 장영란은 "20살 때부터 일 열심히 해서 하나 하고 또 열심히 해서 하나 모으고 했던 게 벌써 47살이 됐는데, 27년 간 모은 가방을 다 가져왔다. 전 재산을 털어서 모았던 가방을 공개하겠다"며 자신이 갖고 있는 명품백을 내세웠다.


장영란은 샤넬벡을 소개하며 "며느리에게 뭐 해주고 싶으셨나보다. 남편한테 돈을 주셔서, 이 가방을 사줬다. 16년 전 300만원에서 400만 원 정도였다"고 말했고 제작진은 "현재는 1800만 원이다"라고 놀라워했다. 이에 장영란은 "이거 팔까?"라고 농담하기도 했다.

이어 장영란은 "사고 나니 색깔이 애매해서 한번도 들은 적은 없다. 16년 동안 2번 들었다. 당시 남편이랑 데이트 한다고 핑크 색깔 옷을 입었다"며 "명품 살 때 주의점, 옷을 노멀하게 평상시 본인 복장으로 가라"고 조언해 눈길을 끌었다.

