김대호, 귀신에 빙의됐었다 "자지러지게 웃던 동생, 알고보니 나였다"(f…

[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 김대호가 자신이 겪은 섬뜩한 경험담을 공개했다.
그는 "진짜 제 경험담인데 우리 어머니가 구멍 가게 같은 걸 했었다. 그래서 부모님 오시기 전까지는 동생이랑 나랑 둘이 집에 있었다"고 운을 뗐다.
이어 "그때 '개그콘서트'를 하고 있었는데, '개그콘서트' 보면 한 코너가 끝나면 '빠빰빠'하고 음악이 나온다"면서 "내 동생이 정말 거짓말 안 하고 코너가 끝나고 자지러지게 웃는 거다. 나는 그게 처음에 웃겨서 그러려니 했는데, 다른 코너가 시작해도 계속 웃더라. 그래서 너무 무섭지 않냐. 내가 '뭐야. 왜'라고 했는데도 계속 웃었다"고 떠올렸다.
이후 김대호는 최근 동생과 함께 술을 마시며 당시에 대해 이야기 나눴다고. 김대호는 "내가 동생한테 '야 너 그때 그랬잖아' 했는데, 동생이 기억을 못 하더라. 그래서 엄마한테 전화를 했다"면서 "엄마 '그때 동생이 그랬잖아요' 했더니, 엄마가 뭐라고 한 줄 아냐. '그거 너다'라고 하더라"라고 말해 현장을 초토화 시켰다.
김대호는 "그 기억을 내가 만든 거다. 진짜 실화"라며 이야기를 마쳤다.