스포츠조선

최여진 "남편 재벌 혼외자-사이비 교주설, 차라리 진짜였으면"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-14 07:26


최여진 "남편 재벌 혼외자-사이비 교주설, 차라리 진짜였으면"[SC리뷰]

[스포츠조선 백지은 기자] 배우 최여진이 남편을 둘러싼 루머에 직접 입을 열었다.

13일 유튜브 채널 '이게 진짜 최종'에는 '우리 그냥 사랑하게 해주세요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 최여진은 "남들에게는 어떤 모습으로 보일지 모르겠지만 내게는 너무 따뜻하고 사랑스럽고 완벽한 사람이다. 내 행복과 사랑의 정의를 바꿔준 사람"이라고 애정을 드러냈다.

최여진은 재벌가 혼외자설, 사이비 교주 아들설 등 남편을 둘러싼 루머에 대해 "말도 안되는 구설수와 억측 논란이 있었다. 너무 어이없어서 재미있게 봤다"며 해명에 나섰다.

최여진은 "사이비 교주 아들이라는 말이 있었는데 우리 남편 회사 이름이 '주식회사 클럽 에덴'이다. 대한민국에 에덴이란 이름이 많다. 그 사람들은 다 그 종교냐. (헛소문이) 너무 커지니까 그 종교에서도 부인해 달라고 연락이 왔다 너무 피해를 보고 있다고 하더라"라고 털어놨다.

이어 "그룹 회장 혼외자라는 말은 다른 콘텐츠에서 (지인이) '가평 땅 절반이 형님 거라면서요'라고 했던 말에서 시작됐다. 가평이 종교 밀집 지역이기도 해서 재벌설과 사이비 교주설이 퍼졌다"고 말했다.

또 "그 구설수가 진실이었으면 좋겠다 싶기도 하다. 그게 사실이면 남편이 명품백과 명품차를 사주기로 했다"고 덧붙였다.


최여진 "남편 재벌 혼외자-사이비 교주설, 차라리 진짜였으면"[SC리뷰]
남편의 전처와의 관계에 대해서도 재차 설명했다. 최여진은 "방송에는 이야기 흐름상 필요한 장면이 있지만 그게 다 진실은 아니다. (전처가) 나보다 한 살 어리지만 항상 존칭을 썼다. 오히려 이런 루머가 생기니까 속상해 하며 해명을 해주셨다. 호칭만 언니일 뿐 편한 언니 동생 사이는 아니다"라고 강조했다.


최여진은 지난 6월 1일 경기도 가평 북한강 위에서 사업가 김재욱 씨와 선상 결혼식을 올렸다.

하지만 두 사람의 결혼 과정은 순탄치 못했다. 최여진은 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서 김씨와의 결혼 소식을 전했는데, 과거 방송에서 최여진과 김씨 부부가 한집살이를 할 정도로 친하게 지내는 모습이 공개된 적 있어 논란이 야기됐다. 이에 불륜설이 제기됐으나 최여진은 물론, 김씨의 전처가 나서 루머를 적극 부인했다.

그러나 김씨가 가평에서 2200평 규모의 레저 사업장을 운영하고, 상호에 '에덴'이 들어간다는 이유로 재벌 혼외자설, 사이비 종교 교주 아들설 등의 루머가 양산됐다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

선우용여, 은퇴 후 미국 이민간 이유 "시댁 식구와 방 두 칸집서 13년 살아"[종합]

2.

이영자, 최용수와 ♥핑크빛이었다 "총각 처녀로 슬쩍 만나"(남겨서)

3.

'이수근♥' 아내 14년만 신장 재이식, 간절한 기도와 눈물 "건강해져서 만나"

4.

이광수, 8년 연인 ♥이선빈 언급.."좋은 인연과 잘 만나고 있다"(뜬뜬)

5.

안재현, 이혼 5년만에 '재혼 가정' 의사 밝혔다 "외로워..가족 단위 부럽다" (칼있스마)

연예 많이본뉴스
1.

선우용여, 은퇴 후 미국 이민간 이유 "시댁 식구와 방 두 칸집서 13년 살아"[종합]

2.

이영자, 최용수와 ♥핑크빛이었다 "총각 처녀로 슬쩍 만나"(남겨서)

3.

'이수근♥' 아내 14년만 신장 재이식, 간절한 기도와 눈물 "건강해져서 만나"

4.

이광수, 8년 연인 ♥이선빈 언급.."좋은 인연과 잘 만나고 있다"(뜬뜬)

5.

안재현, 이혼 5년만에 '재혼 가정' 의사 밝혔다 "외로워..가족 단위 부럽다" (칼있스마)

스포츠 많이본뉴스
1.

5실점이나 했는데 '따봉?' 새로 데려온 롯데 외인 투수 데뷔전 충격 5실점, 10승 데이비슨 생각나는 팬들[대전현장]

2.

"슬라이더가 먹히지 않아서…" 무기 긴급 변경→11K 대성공, '4전 4승' 거인은 완벽하게 잡는다

3.

[슈퍼컵 리뷰]'역대급 유관력' 이강인, 미친 왼발로 시즌 1호골+승부차기 골 폭발! PSG, '손 빠진'토트넘에 0-2→2-2→승부차기 '기적의 역전 드라마'로 첫 우승

4.

챔스 우승후 헌신짝처럼 버려진 '이강인 동료 GK' 결국 맨시티 간다..."펩 감독과 대화,경영진과 합의"[佛레퀴프]

5.

한화, KBO리그 매진 역사 새롭게 썼다…구단 최초 100만 관중도 보인다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.