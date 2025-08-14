[공식] '아이유♥' 이종석, 생일은 팬들과 보낸다..亞 7개 도시 팬미…

스포츠조선

[공식] '아이유♥' 이종석, 생일은 팬들과 보낸다..亞 7개 도시 팬미팅 투어 돌입

기사입력 2025-08-14 08:54


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이종석이 아시아 7개 도시 팬미팅 투어로 팬들과 직접 만난다.

2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR 'With : Just Like This'라는 타이틀로 개최되는 이종석의 아시아 팬미팅 투어는 오는 9월 14일 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 타이베이, 마닐라, 방콕, 홍콩 등 총 7개 도시에서 순차적으로 개최된다. 투어의 포문을 여는 서울 팬미팅은 오는 9월 14일 이종석의 생일 당일 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 진행된다.

이종석의 공식 팬 명칭 'With(위드)'를 타이틀에 담은 팬미팅 투어 'With : Just Like This'는 이종석이 언제나 곁을 지켜준 팬들에게 보내는 러브레터다. 지금처럼 있는 그대로 서로의 곁에서 함께하자는 고백. 이종석과 팬들이 함께 만들어나가는 소중한 순간으로 초대한다는 의미를 담고 있다. 공개된 메인 포스터에서 환한 미소를 띠고 있는 이종석은 바라만 봐도 기분 좋은 설렘을 안긴다. 편안한 일상의 한 장면 속에서 이종석의 친근하면서도 사랑스러운 분위기가 시선을 사로잡는다. 따뜻한 매력이 물씬 느껴지는 포스터는 이종석이 팬들과 나눌 특별한 순간에 대한 기대감을 높인다.

이종석은 지난 2014년 첫 팬미팅을 시작으로 꾸준히 팬들과 소통하는 자리를 마련해왔다. 특히, 2023년 월드 투어 'Dear. My With'를 통해 11개국 팬들과 만난데 이어 지난해에는 데뷔 14주년을 맞아 팬들과 함께 해온 시간을 돌아보는 전시회 'Invitation to With'를 개최해 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했고, 일본 요코하마 분타이에서 '2024 LEE JONG SUK BIRTHDAY PARTY in JAPAN - Invitation'을 개최하며 팬들과의 만남을 이어갔다. 이처럼 팬들과 다정하고 뜻깊은 시간을 보내온 이종석이 이번 아시아 팬미팅 투어에서 팬들과 또 어떤 새로운 추억을 써 내려갈지 기다림이 더해지고 있다.

한편, 이종석은 소소한 일상 이야기로 주말 저녁 편안함을 안겨온 '서초동' 이후 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후' 촬영에 한창이다. 이종석이 선보일 로맨스 판타지에 글로벌 팬들의 기대가 모이고 있는 가운데, 이종석은 차기작 촬영 스케줄 속에서도 팬들과의 만남을 준비하며 진심과 애정을 쏟고 있다.

이종석의 아시아 팬미팅 투어의 구체적인 일자와 장소는 에이스팩토리 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

