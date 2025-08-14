스포츠조선

'62억 신혼집 장만' 김종국 요리에 관심 생겼다 “누구 해주려고?”

기사입력 2025-08-14 09:23


'62억 신혼집 장만' 김종국 요리에 관심 생겼다 “누구 해주려고?”

[스포츠조선 이유나 기자]최근 새집을 장만한 옥탑방 MC 김종국이 류수영의 레시피북을 보며 요리에 뜻밖의 관심을 내비쳤다.

오늘 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 초간단 집밥 레시피의 대가인 '어남선생' 배우 류수영이 출연한다.

이날 방송에서는 새집을 장만한 김종국이 '어남선생' 류수영의 레시피에 높은 관심을 드러내며 또 한 번 신혼집 장만 의혹에 휩싸인다. 류수영이 출간한 요리책을 관심 있게 훑어보는 김종국을 유심히 본 주우재와 양세찬은 "종국 형이 왜 요리에 저렇게 관심을 가질까요?", "누구 해주려고?"라는 반응을 보이며 신혼집 장만 의혹에 연신 불을 지핀다. 이에 김종국은 요리에는 항상 관심이 있었다며 동생들의 짓궂은 신혼집 의혹설 진화에 나섰다고.


'62억 신혼집 장만' 김종국 요리에 관심 생겼다 “누구 해주려고?”
김종국도 반한 레시피의 주인공, 류수영은 자신의 레시피로 아내 박하선과 행복한 일상을 보내고 있다는 근황을 전한다. 딸 나엘이에게 직접 요리를 해준다고 밝힌 류수영은 자신이 직접 요리를 해주지 못할 때는 아내 박하선이 자신의 레시피를 참고해 딸에게 요리를 해준다고 전했는데. 이에 장난기가 발동한 옥탑방 MC들은 류수영에게 "아내(박하선)와 본인 중 누가 더 요리를 잘하냐" 물으며 류수영을 곤란에 빠뜨린다. 류수영이 가정의 평화를 위해 한 치의 고민 없이 내뱉은 답은 무엇일지, 본 방송을 통해 공개될 예정.

한편, '어남선생' 류수영은 옥탑방에서 옥스토랑을 열어 초간단 냉털요리를 선보인다.

메인 셰프 류수영, 보조 셰프 주우재가 만든 음식에 옥탑방 MC들은 극찬을 아끼지 않았다고. '쩝쩝박사' 김숙과 '탄수화물 기피러' 김종국이 그릇을 싹싹 비우며 극찬한 류수영의 초간단 냉털요리의 정체는 오늘 저녁 8시 30분, KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 확인 가능하다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이수근♥' 아내 14년만 신장 재이식, 간절한 기도와 눈물 "건강해져서 만나"

2.

강은비 "오보 때문에 근친상간 여배우 됐다…루머글 전부 신고"[SC리뷰]

3.

이광수, 8년 연인 ♥이선빈 언급.."좋은 인연과 잘 만나고 있다"(뜬뜬)

4.

'군입대' 차은우, 얼굴천재 친동생 공개…어머님이 누구니[SC이슈]

5.

안재현, 이혼 5년만에 '재혼 가정' 의사 밝혔다 "외로워..가족 단위 부럽다" (칼있스마)

연예 많이본뉴스
1.

'이수근♥' 아내 14년만 신장 재이식, 간절한 기도와 눈물 "건강해져서 만나"

2.

강은비 "오보 때문에 근친상간 여배우 됐다…루머글 전부 신고"[SC리뷰]

3.

이광수, 8년 연인 ♥이선빈 언급.."좋은 인연과 잘 만나고 있다"(뜬뜬)

4.

'군입대' 차은우, 얼굴천재 친동생 공개…어머님이 누구니[SC이슈]

5.

안재현, 이혼 5년만에 '재혼 가정' 의사 밝혔다 "외로워..가족 단위 부럽다" (칼있스마)

스포츠 많이본뉴스
1.

5실점이나 했는데 '따봉?' 새로 데려온 롯데 외인 투수 데뷔전 충격 5실점, 10승 데이비슨 생각나는 팬들[대전현장]

2.

"슬라이더가 먹히지 않아서…" 무기 긴급 변경→11K 대성공, '4전 4승' 거인은 완벽하게 잡는다

3.

[슈퍼컵 리뷰]'역대급 유관력' 이강인, 미친 왼발로 시즌 1호골+승부차기 골 폭발! PSG, '손 빠진'토트넘에 0-2→2-2→승부차기 '기적의 역전 드라마'로 첫 우승

4.

챔스 우승후 헌신짝처럼 버려진 '이강인 동료 GK' 결국 맨시티 간다..."펩 감독과 대화,경영진과 합의"[佛레퀴프]

5.

"외국인들 4일 턴" 초강수 던진다…'고작 1G차' 5강 포기 절대 못 한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.