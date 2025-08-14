[인터뷰②] '온리 갓' 신승호 "강동원·이진욱에 이어 사제복? 내가 감…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신승호가 영화 '온리 갓 노우즈 에브리띵'에서 사제복을 입은 소감을 전했다.
작품 개봉을 앞둔 신승호는 "정말 힘이 있는 영화라는 생각이 들었다. 지금까지 출연해 왔던 작품들과 비교했을 때, 편안하게 볼 수 있는 장르는 아니었다고 생각했다"며 "종교적인 의미로도 그렇고, 상징적인 앵글이 많이 나오는 것 같다"고 말했다.
그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "감독님과 몇 년 전 '더블패티'로 인연을 맺었다. 그 이후로 단순히 연출가와 배우 정도의 관계가 아니라, 정말 가깝고 친근하게 지냈다. 감독님이 처음 작품 제안을 주셨을 때, 별다른 말씀은 안 하셨고 '승호야 네가 사제복 입으면 좋을 것 같다'고 해주셨다"며 "오로지 감독님과의 친분 때문에 이 작품을 선택한 건 아니었다. 글이 좋았고, 도전해 보고 싶었던 캐릭터였기 때문에 참여하게 된 것"이라고 전했다.
|
앞서 '검은 사제들'의 강동원과 김윤석, '검은 수녀들'의 이진욱 등 여러 스타들도 사제복을 입고 등장해 강렬한 인상을 남긴 바 있다. 신승호는 "감히 대적할 수 없다. 멋진 선배들과 함께 언급되는 것만으로도 기분 좋고 영광스러운 일인 것 같다"고 겸손함을 드러냈다.
