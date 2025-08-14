스포츠조선

[인터뷰②] '온리 갓' 신승호 "강동원·이진욱에 이어 사제복? 내가 감히 대적할 수 없어"

기사입력 2025-08-14 12:39


[인터뷰②] '온리 갓' 신승호 "강동원·이진욱에 이어 사제복? 내가 감…
사진 제공=㈜트리플픽쳐스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신승호가 영화 '온리 갓 노우즈 에브리띵'에서 사제복을 입은 소감을 전했다.

신승호는 14일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "보통 촬영 전 옷을 입었을 때 불편함이 없으면 만족스러운 것 같다"며 "다만 멋진 선배들의 사제복 계보를 이어가기에는 아직 부족한 점이 많다"라고 했다.

22일 개봉하는 '온리 갓 노우즈 에브리띵'은 사제 서품을 받은 신부 도운이 실종된 어머니의 죽음에 얽힌 고해성사를 듣고, 복수와 신앙심 사이의 딜레마 속에서 감춰진 비밀을 파헤치는 미스터리 추적 스릴러로, '더블패티'의 백승환 감독이 메가폰을 잡았다. 신승호는 복수와 신앙심 사이에 갈등하는 사제 정도운을 연기했다.

작품 개봉을 앞둔 신승호는 "정말 힘이 있는 영화라는 생각이 들었다. 지금까지 출연해 왔던 작품들과 비교했을 때, 편안하게 볼 수 있는 장르는 아니었다고 생각했다"며 "종교적인 의미로도 그렇고, 상징적인 앵글이 많이 나오는 것 같다"고 말했다.

그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "감독님과 몇 년 전 '더블패티'로 인연을 맺었다. 그 이후로 단순히 연출가와 배우 정도의 관계가 아니라, 정말 가깝고 친근하게 지냈다. 감독님이 처음 작품 제안을 주셨을 때, 별다른 말씀은 안 하셨고 '승호야 네가 사제복 입으면 좋을 것 같다'고 해주셨다"며 "오로지 감독님과의 친분 때문에 이 작품을 선택한 건 아니었다. 글이 좋았고, 도전해 보고 싶었던 캐릭터였기 때문에 참여하게 된 것"이라고 전했다.

첫 스크린 주연작인 만큼, 촬영하면서 느꼈던 부담감도 솔직하게 털어놨다. 신승호는 "첫 스크린 주연작이라고 해서 부담감이 없다고 하면 거짓말"이라며 "그 부담감이 저에게 있어서 긍정적으로 작용되진 않는 것 같다. 저의 원래 성향상 일을 할 때 신나게 해야 능률이 올라가는 것 같아서 그렇게 하려고 노력했다"고 말했다.


[인터뷰②] '온리 갓' 신승호 "강동원·이진욱에 이어 사제복? 내가 감…
사진 제공=㈜트리플픽쳐스
또 작품 안에서 사제복을 입고 등장한 신승호는 "그냥 옷을 입었을 때 불편함이 없으면 만족한다"며 "외적으로 보여지는 것도 중요하지만, 연기력이 더 중요하다고 생각한다"고 전했다. 이어 완벽한 사제복 핏을 위해 특별히 노력한 점이 있는지 묻자, 그는 "당시 다니던 헬스장에서 바디핏 챌린지를 하고 있었다. 골격근량이 얼마나 늘었고, 감량했는지 측정하는 대회였는데 공교롭게도 촬영 시기와 겹쳤다"며 "운동을 해서 그런지 몰라도 영화에서 얼굴 라인이 잘 드러나 있더라. 그걸 보면서 앞으로 관리를 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다"고 답했다.

앞서 '검은 사제들'의 강동원과 김윤석, '검은 수녀들'의 이진욱 등 여러 스타들도 사제복을 입고 등장해 강렬한 인상을 남긴 바 있다. 신승호는 "감히 대적할 수 없다. 멋진 선배들과 함께 언급되는 것만으로도 기분 좋고 영광스러운 일인 것 같다"고 겸손함을 드러냈다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'건물주' 구성환, 뒷담화 폭로 나왔다 "후배 XX가…"[SC리뷰]

2.

장영란, 에르메스 매장서 퇴짜 맞았다 "가방 전시돼있는데 안 판다고"

3.

김남주 "여배우들 드레스 입을 때 침도 뱉는다"..김옥빈 "물·소금만 먹기도"

4.

송선미, 남편 청부살인 당했지만…"딸 위해 피해자처럼 살지 않아"[SC리뷰]

5.

최홍만 "조세호, 내 성대모사하더니 결혼식 초대 안 해…실망" 폭로 ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

'건물주' 구성환, 뒷담화 폭로 나왔다 "후배 XX가…"[SC리뷰]

2.

장영란, 에르메스 매장서 퇴짜 맞았다 "가방 전시돼있는데 안 판다고"

3.

김남주 "여배우들 드레스 입을 때 침도 뱉는다"..김옥빈 "물·소금만 먹기도"

4.

송선미, 남편 청부살인 당했지만…"딸 위해 피해자처럼 살지 않아"[SC리뷰]

5.

최홍만 "조세호, 내 성대모사하더니 결혼식 초대 안 해…실망" 폭로 ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

"수술은 성공했지만, 환자는 사망했다" 프랭크 감독, 뼈때린 심경 고백…'이강인 비수' 정상 문턱 좌절, SON 떠난 토트넘의 한계

2.

"제가 가지고 싶을 정도로 예쁜…" 훈훈했던 '부산고 선후배', 31번 보상 제대로 했다

3.

[공식발표]변준수→홍윤상→강주혁 합류, 국군체육부대 합격자 16명 '11월 17일 입소 예정'

4.

"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린 조언…세계최고 팀과 대등한 경기→다음 시즌 기대

5.

빛바랜 'SON 바라기'의 '급소 수비→미친 투혼'+인간투석기 능력까지…'우승 좌절' 토트넘의 유일한 소득

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.