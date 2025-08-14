스파이스걸스 프로듀서가 만든 혜윤, 14일 '어딕티드' 리믹스 버전 발매

|
[스포츠조선 백지은 기자] '글로벌 팝스타' 혜윤이 음악적 스펙트럼을 확장한다.
이번 리믹스 버전에는 빠른 버전과 느린 버전은 물론, 알론 테크 하우스 리믹스와 한국어 버전 음원까지 담길 예정이다. 혜윤은 전작 '에이셉'과는 또 다른 느낌의 음악을 선보이면서, 독창적이면서도 독보적인 음악 색깔로 글로벌 팬심을 정조준할 예정이다.
혜윤은 지난 13일 티저 영상도 공개한 바 있다. 공개된 티저 속에는 혜윤이 한국의 정취를 느낄 수 있는 한 골목에서 리믹스 음원 위 '어딕티드' 춤을 추는 모습을 보여주는 등 한국어 버전을 향한 기대를 모았다.
리믹스 버전으로 돌아오는 혜윤은 최근 컴백 이후 '어딕티드' 뮤직비디오로 유튜브 뮤직 일간 인기 뮤직비디오 - 한국 차트에서 34위(8월 3일 기준)에 이름을 올린 것은 물론, 국내외 팬들에게 폭발적인 반응을 얻은 바 있다.
혜윤은 '어딕티드' 뮤직비디오를 통해서는 총 17벌의 의상까지 소화하는가 하면, 국내외 유명 래퍼 브라이언 체이스(Bryan Chase)까지 깜짝 출연하는 등 '글로벌 팝스타'의 저력을 보여주기도 했다.
혜윤은 영국 걸그룹 스파이스걸스 프로듀서 사이먼 풀러가 만든 글로벌 팝그룹 '나우 유나이티드(Now United)' 출신이다. 2024년 싱글 '피벗'을 발매하며 솔로 아티스트로 데뷔, 독창적인 음악색깔을 선보이고 있다.
