스포츠조선

홍진경, 누적 매출액 3천억이라더니.."해외 마트서도 김치 잘 팔려"(옥문아)

기사입력 2025-08-14 20:52


홍진경, 누적 매출액 3천억이라더니.."해외 마트서도 김치 잘 팔려"(옥…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 류수영이 홍진경의 김치 브랜드 위상을 언급했다.

14일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아')에는 옥탑방 손님으로 26년차 배우이자 '집밥 류선생'으로 활약하고 있는 류수영이 출격했다.

이날 MC들은 "홍진경을 보고 싶어 했다고 들었다"며 이유를 물었고, 류수영은 "맞다. 음식계의 대모 아니냐"며 "맛있는 걸 많이 만들어내는 게 결코 쉬운 일이 아니다"라며 진심 어린 존경심을 드러냈다.


홍진경, 누적 매출액 3천억이라더니.."해외 마트서도 김치 잘 팔려"(옥…
이에 주우재가 "홍진경 씨 브랜드의 김치나 만두를 실제로 먹어봤느냐"고 묻자, 류수영은 "그렇다. 직접 주문해서 먹어봤다"고 답했다. 이어 "제가 해외 촬영 가면 마트 가는데 다 있다. 되게 잘 팔린다"며 홍진경 김치의 글로벌 인기를 전해 놀라움을 자아냈다.

한편 홍진경은 김치 사업이 미국 최대 한인 마트에 입점됨으로써 미국 전역 70여개의 매점에 입점이 확정됐다고 밝혔다. 그의 누적 매출액은 3100억으로 전해졌다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙, 울쎄라 600방 맞고 확 예뻐진 얼굴.."안면거상도 고민"(비보티비)

2.

"이영애 측, '막영애' 제목서 성 빼달라 요청했다"..김현숙 밝힌 비하인드

3.

한가인, 子 훈육 논란 언급 "온실 속 화초같이 키웠다가..파리지옥 만들어"

4.

이미숙, 65세에 웨딩드레스 입었다..비현실적인 우아함 "역시 멋지다"[숙스러운]

5.

[전문] '부부싸움 경찰출동' 이지훈 측 "아내 폭행NO..처벌 의사無 사건 종결"

연예 많이본뉴스
1.

김숙, 울쎄라 600방 맞고 확 예뻐진 얼굴.."안면거상도 고민"(비보티비)

2.

"이영애 측, '막영애' 제목서 성 빼달라 요청했다"..김현숙 밝힌 비하인드

3.

한가인, 子 훈육 논란 언급 "온실 속 화초같이 키웠다가..파리지옥 만들어"

4.

이미숙, 65세에 웨딩드레스 입었다..비현실적인 우아함 "역시 멋지다"[숙스러운]

5.

[전문] '부부싸움 경찰출동' 이지훈 측 "아내 폭행NO..처벌 의사無 사건 종결"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'강백호 머리 변신' 꽃미남 조규성, 1년3개월만에 경기 엔트리 포함! 15일 복귀전 유력

2.

"오늘 와인 다 마실거야?"→"그럴 수도"…예상못해 더 충격, 씁쓸한 108일 만에 2위 추락

3.

첫 '7번 배치' 구자욱, 부활 신호탄, 두타석 연속 2루타→동점 득점에 2600루타 달성

4.

'어제는 한준수, 오늘은 위즈덤' KIA 이?연속 타이 만루홈런...삼성 수비의 두가지 아쉬움

5.

안데려왔으면 어쩔뻔 했어요? 7이닝 무실점 꼴찌팀의 구세주, SSG 4연승 저지[인천 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.