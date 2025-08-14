최설아, 개그 꿈 접고 12년째 직장 생활 "남편♥ 위해 가장됐다" ('…

이게은 기자
기사입력 2025-08-14 22:35
이지훈, '아내 폭행 신고' 40대 배우 맞지만..."부부 말다툼일뿐, 폭행은 아냐"
한가인, 子 훈육 논란 언급 "온실 속 화초같이 키웠다가..파리지옥 만들어"
한가인, 1년간 유산 아픔만 3번…"임신 중 7~8개월간 외출 안 해"
홍진경, 누적 매출액 3천억이라더니.."해외 마트서도 김치 잘 팔려"(옥문아)
추성훈, '김종국 대타'에 하차선언…"이건 좀 아닌 듯. 나도 자존심 있다"(마이턴)
[속보]佛 1티어 기자 인정! 한국인 최초 대기록 쓴 '韓 최고 재능' 이강인, 이적 관심까지 폭발했다..."EPL 구단들 문의 쇄도"
'어제는 한준수, 오늘은 위즈덤' KIA 이?연속 타이 만루홈런...삼성 수비의 두가지 아쉬움
안데려왔으면 어쩔뻔 했어요? 7이닝 무실점 꼴찌팀의 구세주, SSG 4연승 저지[인천 리뷰]
이틀연속 타이브레이크 그랜드슬램이라니...부활 위즈덤, 만루포+연타석포=6타점, KIA 라팍서 홈런파티,,,삼성전 첫 스윕, 삼성 5연패[대구리뷰]
첫 '7번 배치' 구자욱, 부활 신호탄, 두타석 연속 2루타→동점 득점에 2600루타 달성