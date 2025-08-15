스포츠조선

'문재완♥' 이지혜, 자녀 사교육 소신 발언 "행복하게 해주려면 기본적인 건 시켜야"

기사입력 2025-08-15 06:05


'문재완♥' 이지혜, 자녀 사교육 소신 발언 "행복하게 해주려면 기본적인…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 이지혜가 자녀 사교육에 대한 소신을 밝혔다.

14일 '밉지않은 관종언니' 채널에는 '대한민국 최고 얼짱 가족! 유혜주♥조정연 부부 러브스토리부터 출산까지 싹 다 공개합니다(유준이)'라는 영상이 게재됐다.

이날 이지혜는 '리쥬라이크'의 유혜주, 조정연 부부 집에 방문, 다양한 이야기를 나눴다. 그런 가운데 조정연은 "아이를 영어 유치원을 보내야 할지 고민 중"이라며 아이 이야기를 꺼냈다. 이어 "저는 아이가 영어를 잘 해야 한다는 마음은 별로 없다. 아이가 행복했으면 좋겠다. 하지만 경쟁 사회에 살다 보니 '친구는 무얼 했다더라'라는 소리를 들으면 우리 아이는 괜히 뭔가 뒤쳐지는 것 같다. 저희도 나중에 그렇게 될 것 같다"라며 고민했다.


'문재완♥' 이지혜, 자녀 사교육 소신 발언 "행복하게 해주려면 기본적인…
이지혜는 "나도 아이를 행복하게만 키우고 싶었다. 큰딸 태리는 지금도 다른 친구들에 비해 학원 안 다니는 편이긴 하다. 공부를 싫어한다. 아이를 행복하게 키우는 건 좋은데 너무 (사교육을) 안 시키면 중가도 못 따라갈까 봐 시켜야 하나, 이런 고민이 있다"라고 이야기했다. 이어 "행복하려면 기본은 해야 되는 것 같다"라고 조심스레 소신을 전했다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지훈, '아내 폭행 신고' 40대 배우 맞지만..."부부 말다툼일뿐, 폭행은 아냐"

2.

한가인, 子 훈육 논란 언급 "온실 속 화초같이 키웠다가..파리지옥 만들어"

3.

한가인, 1년간 유산 아픔만 3번…"임신 중 7~8개월간 외출 안 해"

4.

홍진경, 누적 매출액 3천억이라더니.."해외 마트서도 김치 잘 팔려"(옥문아)

5.

추성훈, '김종국 대타'에 하차선언…"이건 좀 아닌 듯. 나도 자존심 있다"(마이턴)

연예 많이본뉴스
1.

이지훈, '아내 폭행 신고' 40대 배우 맞지만..."부부 말다툼일뿐, 폭행은 아냐"

2.

한가인, 子 훈육 논란 언급 "온실 속 화초같이 키웠다가..파리지옥 만들어"

3.

한가인, 1년간 유산 아픔만 3번…"임신 중 7~8개월간 외출 안 해"

4.

홍진경, 누적 매출액 3천억이라더니.."해외 마트서도 김치 잘 팔려"(옥문아)

5.

추성훈, '김종국 대타'에 하차선언…"이건 좀 아닌 듯. 나도 자존심 있다"(마이턴)

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 선수들 훈련 중인데...수원 KT전 또 취소, 왜?

2.

삼성전, 시즌 첫 스윕 찬스, 그런데 '타선의 핵' 최형우가 빠졌다, 왜?

3.

'가장 중요한 시기에 어쩌나 6연패...' 한화에 11회 연장 끝에 침몰한 롯데호, 6연패 깊은 수렁[대전현장]

4.

"달리 2500안타 쳤겠나"…백전노장의 당부, 교과서는 멀리 있지 않다

5.

[속보]佛 1티어 기자 인정! 한국인 최초 대기록 쓴 '韓 최고 재능' 이강인, 이적 관심까지 폭발했다..."EPL 구단들 문의 쇄도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.