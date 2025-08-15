스포츠조선

카더가든, 권성준과 얼마나 닮았길래?…노안 고충 토로('냉부')

최종수정 2025-08-15 09:48

사진 제공=JTBC

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 카더가든이 권성준과의 닮은꼴 외모를 뽐낸다.

17일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부')에는 MZ 세대의 절대적 지지를 받는 가수 카더가든과 여행 크리에이터 빠니보틀이 게스트로 출연해 웃음을 선사한다.

먼저 두 게스트가 '냉부' 출연 소감을 전한다. 최근 다양한 플랫폼에서 활약 중인 카더가든은 "최고의 스타들만 나오는 프로그램인데 내가 나오게 되어 가문의 영광이다"라며 팬심 가득한 마음을 드러낸다. 이어 대한민국 1등 여행 크리에이터 빠니보틀 역시 "예전부터 꼭 나오고 싶었다", "여기는 나오고 싶다고 나올 수 있는 곳이 아니지 않냐"며 설렘을 감추지 못한다.

이어 권성준이 카더가든과의 '도플각본어설'을 제기해 관심이 모인다. 그는 "카더가든님이 별명 부자로 알려져 있는데, 저 역시 별명이 정말 많다"며 공통점을 언급한다. 이에 카더가든은 한 사람의 실수로 수많은 네 글자 별명을 얻게 된 사연을 공개하며, "그분 반드시 잡을 거예요"라고 유쾌하게 농담을 던진다. 또한 노안으로 인한 고충까지 털어놓아 현장을 웃음바다로 만든다.

이날 카더가든의 현실 공감 냉장고가 드디어 베일을 벗는다. 문이 열리자마자 자취생의 일상을 그대로 옮겨놓은 듯, 남은 배달음식과 유통기한이 훌쩍 지난 식재료들이 줄줄이 등장한다. 끊임없이 쏟아지는 상한 음식에 안정환은 "쓰레기통을 열어놔야겠어요"라며 폭소를 유발한다. 여기에 냉장고 한편에서 다양한 다이어트 제품들이 발견되자, 카더가든은 "오늘까지만 먹고 내일부터 다이어트할 예정"이라며 다이어터들의 마음을 대변하는 멘트를 남긴다.

최근 초등학생들 사이에서 '냉부'가 인기라는 제보가 속속 전해진다. 특히 매 회차 충격적인 비주얼 요리를 선보이는 김풍이 "초등학생들에게 DM이 많이 온다"고 밝히자, 손종원은 "김풍 작가님께 패배한 이후로 초등학생분들에게 격려 메시지를 많이 받고 있다"며 웃는다. 이어 그는 실제로 한 초등학생 팬이 보내온 응원의 손 편지를 공개하며 "냉장고에 붙여놓고 매일 본다"며 사연을 소개해 스튜디오를 훈훈하게 물들인다.

한편 JTBC '냉부'는 17일 오후 9시 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

