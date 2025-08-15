'유느님' 유재석도 AI에 빠져들었다…"너가 정해주는 대로 다 할게" (…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '놀면 뭐하니?' 멤버들을 설레게도 긴장하게도 만든 AI(인공지능)의 예측불가 맹활약이 펼쳐진다.
하하는 국밥, 주우재는 프렌치 토스트, 이이경은 냉면, 허경환은 육회비빔밥, 유재석은 파스타를 먹고 싶다며 각기 다른 음식 취향을 드러낸다. 이런 가운데 AI는 모두가 만족할 만한 숨은 핫플 식당을 추천해 이들의 다툼을 종료시킨다. 유재석은 "너 진짜 추천 제대로 해줬다"라며 흡족해하고, 주우재는 "재석 형이 진짜 좋아할 스타일이다"라고 신기해해 과연 어떤 곳일지 궁금증을 자극한다.
식사 후 멤버들은 "다음에 뭘 추천할지 모르니까 너무 설렌다"라고 말하며, 다음 코스를 추천받는다. AI는 "내가 기깔 나게 추천해줄게"라고 말하며 파격적인 스케줄을 제안하고, 멤버들은 "남자 다섯이서?"라고 술렁인다. 다른 것으로 추천해달라고 하자, AI는 또 한 번 예상 경로를 벗어난 장소를 제안한다. 유독 당황한 허경환이 그 이유를 묻자, AI는 "그냥 문득 이게 떠올랐을 뿐이지"라고 대꾸한다.
한편 MBC '놀면 뭐하니?'는 16일 오후 6시 30분 방송된다.
