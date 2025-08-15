스포츠조선

"올여름 유일한 데이트 무비"…임윤아X안보현 '악마가 이사왔다', 스페셜 포스터 공개

기사입력 2025-08-15 09:36


"올여름 유일한 데이트 무비"…임윤아X안보현 '악마가 이사왔다', 스페셜…
사진 제공=CJ ENM

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '악마가 이사왔다'가 스페셜 포스터를 공개했다.

'악마가 이사왔다'가 13일 개봉 후 폭발적인 호평을 이어가며 관객들 사이에서 '놓치면 후회할 인생작'으로 언급되고 있다. 한여름 밤에 펼쳐지는 악마 선지(임윤아)와 청년 백수 길구(안보현)의 무해하고 로맨틱한 이야기는 웃음과 감동을 주며 올여름 유일한 데이트 무비로 주목받는 중이다.

이에 영화를 본 관객들이라면 내용을 알아보고 더욱 반가워할 스페셜 포스터도 공개됐다. 악마의 비밀이 담긴 스페셜 포스터는 항아리와 벚꽃, 깜찍한 일러스트가 자리해 영화에 대한 호기심을 높인다. '악마가 이사왔다'를 관람한 관객들 사이에서는 "웹툰 원작 일색 속 보기 드문 오리지널 작품", "디테일한 연출과 이스터 에그로 재관람 욕구를 자극 시킨다", "순하고 다정하고 무해한 웃음", "여름에 딱 맞는 감성의 작품" 등 다양한 호평이 이어지고 있다.

한편 '악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디로, 절찬 상영 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

반쪽된 악뮤 이수현, 살을 얼마나 뺀거야..건강 걱정 쏟아진 근황

2.

73세 이용식, 손녀 위해 15kg 뺐다가..부작용 왔다 "볼 때마다 속상"

3.

故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 12주기

4.

"싸가지 없는 애들 많아" 이시언, 21년 만 스타병 연예인 폭로(시언스쿨)

5.

'김준호♥' 김지민, 신부입장 도운 김대희 생각에 눈물 "돌아가신 父 인 줄"

연예 많이본뉴스
1.

반쪽된 악뮤 이수현, 살을 얼마나 뺀거야..건강 걱정 쏟아진 근황

2.

73세 이용식, 손녀 위해 15kg 뺐다가..부작용 왔다 "볼 때마다 속상"

3.

故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 12주기

4.

"싸가지 없는 애들 많아" 이시언, 21년 만 스타병 연예인 폭로(시언스쿨)

5.

'김준호♥' 김지민, 신부입장 도운 김대희 생각에 눈물 "돌아가신 父 인 줄"

스포츠 많이본뉴스
1.

"전 세계 1위 등극!" 어쩌면 美 역사에 남을 인기 스타의 등장..."손흥민, 메시-르브론 넘어섰다"

2.

'가장 중요한 시기에 어쩌나 6연패...' 한화에 11회 연장 끝에 침몰한 롯데호, 6연패 깊은 수렁[대전현장]

3.

"퇴출설? 금시초문" 위즈덤의 고민은 '생존'이 아니었다...만루포 6타점 최고의 하루 "구원받은 느낌"

4.

물 들어오는 KIA, 대진도 대박! → 경쟁자들은 LG 만나는데.. 9등 10등 잡고 내친김에 3위까지 보인다

5.

손흥민과 '옥신각신' 충돌→韓에서 'SON 구한 사나이'...이제 그라운드는 안녕 "프로 축구 은퇴 결정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.