이정현 "♥치과의사 남편? 평양냉면 같아, 처음엔 재미 없는데 볼수록 매…

이정현 "♥치과의사 남편? 평양냉면 같아, 처음엔 재미 없는데 볼수록 매력 있어" ('편스토랑')

기사입력 2025-08-15 14:12


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이정현과 남편이 데칼코마니 먹방을 선보인다.

15일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 만능여신 이정현이 집에서 정성 가득 요리의 대명사인 평양냉면과 어복쟁반 만들기에 도전한다. 무더위를 날려줄 이정현표 평양냉면과 어복쟁반이 이정현 부부의 입맛을 제대로 사로잡았다고 해 궁금증과 기대를 더한다.

이날 공개되는 VCR 속 이정현은 평소 가족들이 좋아하는 평양냉면 만들기에 도전한다. 평양냉면은 고기 삶기부터 특유의 깔끔한 육수 내기까지, 많은 시간과 정성이 필요해 집에서 만들기 쉽지 않은 메뉴. 이정현은 "집에서 하는 게 의외로 조리법은 간단하다"라며 여러 꿀팁을 활용, 맑고 감칠맛 가득한 평양냉면 육수 만드는 방법을 공개한다.

잠시 후 이정현 남편이 퇴근 후 귀가한다. 이정현은 정성껏 만든 평양냉면은 물론 평양냉면 육수를 활용한 어복쟁반과 또 다른 히든메뉴까지 한상 든든하게 차려낸다. 비주얼부터 맛까지 맛집 뺨치는 정현면옥 한상이 완성된 것. 이에 이정현과 남편의 데칼코마니 먹방이 시작된다. 열심히 만든 메뉴인 만큼 맛있게 먹는 남편을 보던 이정현은 "평소에도 내가 진짜 잘해준다. 가끔 싸워도 밥은 준다"라며 급 귀여운 서운함을 토로해 웃음을 자아낸다.

그러던 중 이정현은 "평양냉면 먹으면 생각나는 사람이 있다"라고 고백해 눈길을 끈다. 혹시 누구를 추억하는 것인지 모두들 촉각을 곤두세웠지만, 이정현이 말한 사람은 남편이었다고. 이정현은 "처음에는 좀 슴슴하고 재미가 없는데, 볼수록 매력 있지 않나?"라며 쑥스러운 듯 고백한다. 이정현의 애정 표현에 순식간에 현장은 로맨틱한 분위기에 휩싸였다고.

이어 이정현은 "나는? 나는 어떤데?"라고 반대로 물어 순간 '편스토랑' 식구들 역시 모두 숨죽이며 대답을 기다린다. 이에 남편은 잠시 고민하더니 "불닭으로 하자"라고 해 이정현은 웃음을 터트리고 말았다고. 과연 그 이유는 무엇일지, 평양냉면 먹으며 뜻밖에 꽁냥꽁냥한 분위기로 물든 이정현 부부의 결말, 평양냉면과 어복쟁반에 이어 대미를 장식한 이정현의 또 하나의 히든 메뉴까지 이 모든 것은 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 15일 광복 80주년 특집 방송 후 오후 9시 45분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

