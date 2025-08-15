스포츠조선

전현무, 김성령에 "우리 누나"…스튜디오 발칵 뒤집었다 ('톡파원 25시')

기사입력 2025-08-15 16:37


사진 제공=JTBC

[스포츠조선 안소윤 기자] '톡파원 25시'가 역사와 대자연을 만끽한다.

18일 방송될 JTBC '톡파원 25시'에서는 러블리한 매력의 배우 김성령이 게스트로 함께해 그리스 아테네, 중국 구이양, 호주 시드니, 미국 옐로스톤 국립공원 랜선 여행을 떠난다.

이날 스튜디오에서는 전현무가 김성령을 "우리 누나"라고 소개한다. 이에 출연자들이 두 사람의 인연을 궁금해하자 김성령은 "그런 사이는 아니다"라며 단호하게 선을 그어 웃음을 자아낸다고. 또한 김성령의 위트있는 말솜씨에 명실상부 대상 MC인 전현무가 당황해하는 진풍경을 예고, 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓은 두 사람의 티키타카가 기대되고 있다.

그런가 하면 '톡파원 직구' 코너에서는 수천 년 역사의 고대 문명을 간직한 그리스 아테네 랜선 여행이 펼쳐진다. 그리스 톡파원이 아테네의 대표 랜드마크인 아크로폴리스로 향해 파르테논 신전부터 에레크테이온 신전 등 고대 그리스의 주요 신전들을 직접 둘러보는 가운데 '순백의 신전'으로 알려진 파르테논 신전이 과거에는 순백색이 아닌 화려한 색채를 띠어 호기심을 자극하고 있다.

또한 그리스식 전통 꼬치구이인 수블라키부터 감자와 가지, 다진 고기를 얹어 구워낸 무사카 등 군침을 자극하는 요리들과 그리스의 숨겨진 휴양지인 낙소스섬도 조명한다. 낙소스섬 해변에서는 말에 탑승한 채 바다에 입수하는 독특한 승마 체험도 해본다고.

다음으로는 중국 톡파원이 아름다운 청정 자연을 간직한 중국 구이양으로 향한다. 특히 스튜디오에는 구이양의 소수민족인 묘족 출신의 13년 차 대한 외국인 강리즈가 함께해 구이양의 진짜 매력을 낱낱이 전하며 보는 재미를 더할 예정이다.

중국 톡파원은 먼저 구이양시 최초로 5A급 관광지로 인정된 청암고진을 찾아간다. 이곳의 다양한 길거리 음식 중 초록빛 쌀두부가 등장하자 이찬원은 "이거 웃긴다"며 신기함을 표해 과연 어떤 음식일지 궁금증을 유발하고 있다. 뿐만 아니라 세계에서 네 번째로 큰 규모이자 아시아에서 가장 큰 폭포인 황과수 폭포에도 가본다. 황과수 폭포군 중 은련추담 폭포의 초대형 규모에 전현무는 "LED 화면 같다"며 연신 감탄을 표해 하이라이트인 황과수 폭포 방문을 더욱 고대케 하고 있다.

한편 JTBC '톡파원 25시'는 18일 오후 8시 50분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

