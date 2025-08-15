"어디 김 씨인가?"…킴 카다시안, '8.15 광복절'에 태극기 사진 올…

안소윤 기자
기사입력 2025-08-15 17:43
컬투 정찬우, 활동 중단 8년만 근황 전해졌다..여배우와 셀카 "건강하세요"
유열, 폐이식 후 살 붙은 근황 “목소리도 되찾았다”
'새 박사' 윤무부, 3달 전 근황 전했는데..뇌경색 투병 끝 별세
곽정은, 드디어 기쁜 소식 전했다…"여러분 저 교수됐어요" [SCin스타]
이정현 "♥치과의사 남편? 평양냉면 같아, 처음엔 재미 없는데 볼수록 매력 있어" ('편스토랑')
"충격적 '삽'폭행 의혹 씨름코치" 경찰 수사 착수...대한체육회"미성년자 대상 폭력엔 가장 강력한 징계...관용없다"
'폭우→해 나는데 비→갑자기 사라진 비구름' LG-SSG전 경기 준비 돌입[인천 현장]
'병살병살' 레이예스 VS '동점솔로포' 리베라토. 외국인 타자가 이렇게 중요합니다[SC히어로]
흥국생명, 세화여중고 배구부와 합동훈련 진행…日명장의 조언 "탄탄한 기본기가 가장 중요해"
손아섭, 친정팀 상대로 '시즌 1호' 비수 꽂을까? 이호준 NC 감독의 속내 "약점은 알지만…" [창원포커스]