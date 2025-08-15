"어디 김 씨인가?"…킴 카다시안, '8.15 광복절'에 태극기 사진 올…

스포츠조선

"어디 김 씨인가?"…킴 카다시안, '8.15 광복절'에 태극기 사진 올렸다[SCin스타]

기사입력 2025-08-15 17:43


사진 출처=킴카다시안 SNS 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 한국 방문 인증샷을 올렸다.

킴 카다시안은 15일 자신의 개인 SNS 계정에 여러 장의 사진을 게재했다. 현재 사업 차 한국을 찾은 그는 고궁, 거리 풍경 등 다양한 장소를 배경으로 한 사진을 올리며 일상을 공유했다.

해당 게시물을 본 팬들은 "오늘이 광복절인 걸 알았나", "어디 김 씨인가", "역시 김 씨 답네" 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 킴 카다시안은 래퍼 칸예와 2014년 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있으며, 2021년 이혼했다. 그는 속옷 브랜드 스킴스를 론칭해 연 매출 10억 달러(약 1조4000억 원)를 달성한 것으로 전해졌다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



