스포츠조선

전현무, 구성환과 달리기 시합 중 피범벅..둘 다 부상 ('나혼산')

기사입력 2025-08-15 23:32


전현무, 구성환과 달리기 시합 중 피범벅..둘 다 부상 ('나혼산')

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '나 혼자 산다' 전현무가 구성환과 달리기 시합을 하다가 다쳤다.

15일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무가 대망의 '효도 5개년 프로젝트'의 첫 삽을 뜨는 모습이 공개됐다.

이날 오프닝에서는 전현무가 배우 구성환과 달리기 시합을 하다 다쳤다는 소식이 전해져 눈길을 끌었다.


전현무, 구성환과 달리기 시합 중 피범벅..둘 다 부상 ('나혼산')
이어 자료화면으로 전현무와 구성환이 달밤에 달리기 시합을 하는 모습이 공개됐다. 두 사람은 전력질주했고, 아슬아슬하게 전현무가 승리했다.

그러나 두 사람은 부상을 입고 말았다. 구성환은 종아리 통증을 호소했고, 전현무는 발가락에 피가 나고 말았다.

이에 전현무는 "그날 피가 많이 났다"고 말했고, 기안84는 "한번 다 같이 운동회 했으면 좋겠다"고 전했다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

컬투 정찬우, 활동 중단 8년만 근황 전해졌다..여배우와 셀카 "건강하세요"

2.

유열, 폐이식 후 살 붙은 근황 “목소리도 되찾았다”

3.

'새 박사' 윤무부, 3달 전 근황 전했는데..뇌경색 투병 끝 별세

4.

"어디 김 씨인가?"…킴 카다시안, '8.15 광복절'에 태극기 사진 올렸다[SCin스타]

5.

킴 카다시안, 한국 관광 제대로 하네..'광복절 태극기'까지 올렸다

연예 많이본뉴스
1.

컬투 정찬우, 활동 중단 8년만 근황 전해졌다..여배우와 셀카 "건강하세요"

2.

유열, 폐이식 후 살 붙은 근황 “목소리도 되찾았다”

3.

'새 박사' 윤무부, 3달 전 근황 전했는데..뇌경색 투병 끝 별세

4.

"어디 김 씨인가?"…킴 카다시안, '8.15 광복절'에 태극기 사진 올렸다[SCin스타]

5.

킴 카다시안, 한국 관광 제대로 하네..'광복절 태극기'까지 올렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격적 '삽'폭행 의혹 씨름코치" 경찰 수사 착수...대한체육회"미성년자 대상 폭력엔 가장 강력한 징계...관용없다"

2.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

3.

'이래서 염갈량인가' 무사 1,2루서 이례적인 부정투구 확인 요청→볼넷, 밀어내기 사구. 2-2 동점[인천 현장]

4.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

5.

"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '슈퍼 백업'은 또 성장했다[SC 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.