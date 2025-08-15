'공개열애 2번' 48세 전현무, 결국 비혼 선언 "억지로 하고 싶지 않…

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 방송인 전현무가 5년 내 결혼을 못 한다면, 평생 혼자 살겠다고 밝혔다.

15일 방송된 MBN '전현무계획2'에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 경남 통영 맛집을 찾은 모습이 전파를 탔다.

곽튜브는 전현무에게 "몇 살에 결혼하고 싶냐"라고 질문했고, 전현무는 "이젠 '몇 년 안에 하고 싶은지'로 보는 게 더 맞을 것 같다. 5년 안에 결혼을 못 하면 안 하고 살 것 같다. 5년 안에 승부를 봐야 한다. 5년이 지나면 깔끔하게 포기하겠다"라며 깜짝 비혼 선언을 했다. 이어 "5년 뒤에도 미혼이면 비혼을 선언할 거다. 최악이다. 어쩔 수 없다. 억지로 하고 싶지 않다"라고 덧붙였다.


곽튜브가 "저는 원래 빨리 결혼하는 게 목표였다"라고 이야기하자, 전현무는 "빨리 안 하면 나처럼 된다. '이왕 늦은 거 더 놀다 하지'라고 생각하면 시간이 훅 지나간다. 갑자기 아우토반이다. 40대 중반으로 걷잡을 수 없이 시간이 흘러간다. 30대 중반에 결혼해 안정돼야지 생활이 바뀐다"라며 조언했다.

