스포츠조선

전현무, '60억 아파트' 드림하우스였다 "권상우♥손태영 때문"

기사입력 2025-08-16 06:32


전현무, '60억 아파트' 드림하우스였다 "권상우♥손태영 때문"

전현무, '60억 아파트' 드림하우스였다 "권상우♥손태영 때문"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 방송인 전현무가 현재 거주 중인 60억 원대 아파트에 얽힌 특별한 사연을 공개했다.

15일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무가 대망의 '효도 5개년 프로젝트'의 첫 삽을 뜨는 모습이 공개된다.

이날 전현무는 '효도 5개년 프로젝트'의 첫 삽인 '김포 이사 계획'을 밝혔다.

2~3개월 전부터 본가와 가까운 김포로 이사를 알아보고 있었다는 전현무는 "전원주택에 꽂힌 지 꽤 오래 됐다. 방송하다 보면 전원주택 생활을 많이 접하게 되는데, 너무 부러운 거다"라며 자연 친화적인 삶에 대한 로망을 전했다.

전현무는 효도와 로망을 동시에 이루기 위해 본가와 가까운 김포에 있는 전원주택 임장을 떠났다. 먼저 전현무는 '김포 선배'인 코요태 빽가의 집을 찾아갔다. 빽가의 주택은 전현무가 그토록 원하던 프라이빗한 텃밭과 창밖을 가득 채운 풀빛 풍경으로 감탄을 자아냈다.


전현무, '60억 아파트' 드림하우스였다 "권상우♥손태영 때문"
이후 전현무는 빽가 집 외에도 다른 집을 찾아다니며 열심히 김포 임장 투어를 했다.

이를 스튜디오에서 본 기안84는 "그럼 현재 살고 있는 집은 임장을 몇 번 했냐"고 질문했고, 이에 전현무는 "임장을 거의 안 했다"라며 사연을 털어놓았다.

전현무는 "사실 지금 살고 있는 집은 내 드림 하우스였다. 아나운서 때 '연예가중계' 리포터를 했는데, 당시 권상우, 손태영씨의 열애설을 취재했다. 그때 그 분들이 사는 아파트에 간 거다"라며 "'나도 언젠가 저런 곳에 살 수 있을까'가 평생 마음속에 있었다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.


한편 전현무는 현재 60억원에 달하는 서울 강남 지역의 아파트에 거주하는 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

슈, 임효성♥이 도박빛 2.5억 갚아줬는데.."남 같아 '여친 있냐' 질문도 해"

2.

성시경, 726만원 피부 시술 이어 8000만원 다이아 안경 쇼핑.."너무하네"

3.

션, 폭염 속 '광복절 81.5km' 완주 후 털썩 "7시간 50분 달려..나만의 기념 방식" [SC이슈]

4.

장윤정, 새벽 촬영 지각한 제작진 저격.."꽤나 불편한 스타일"

5.

'♥우태 열애설' 혜리, 야무진 살림요정 "주방용품 다 사은품"

연예 많이본뉴스
1.

슈, 임효성♥이 도박빛 2.5억 갚아줬는데.."남 같아 '여친 있냐' 질문도 해"

2.

성시경, 726만원 피부 시술 이어 8000만원 다이아 안경 쇼핑.."너무하네"

3.

션, 폭염 속 '광복절 81.5km' 완주 후 털썩 "7시간 50분 달려..나만의 기념 방식" [SC이슈]

4.

장윤정, 새벽 촬영 지각한 제작진 저격.."꽤나 불편한 스타일"

5.

'♥우태 열애설' 혜리, 야무진 살림요정 "주방용품 다 사은품"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 염갈량인가' 무사 1,2루서 이례적인 부정투구 확인 요청→볼넷, 밀어내기 사구. 2-2 동점[인천 현장]

2.

손흥민 이적 후 180도 입장변화, '방출 0순위' 히샬리송 이유 있었다...프랭크 감독 미친 신뢰 "정말 최고였다"

3.

희대의 거품이었나! 164km → 151km 뚝! 열도 대충격.. 日최고가 MLB서 보통투수로 전락했다

4.

4연승 상승세 → 1위가 눈앞인데 에이스 휴식? 1002승 감독의 생각은 달랐다 [창원포커스]

5.

손아섭, 친정팀 상대로 '시즌 1호' 비수 꽂을까? 이호준 NC 감독의 속내 "약점은 알지만…" [창원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.