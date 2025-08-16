이예린, '음방' 무대 중 머리에 크레인이 '쾅'…"머리 크게 다쳐 수술…

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 가수 이예린의 생방송 중 무대 위에서 다쳤던 모습이 공개돼 모두를 놀라게 만들었다.
배우 신신애를 가수로 만들어준 노래인 신신애의 '세상은 요지경(2003)'이 9위를, Mr.2의 '난 단지 나일 뿐(1993)'이 8위에 올랐다. '난 단지 나일 뿐' 무대에서는 크로마키 기법을 활용해 무대 위 당구대의 초록 면에 가수들의 얼굴이 보이도록 한 독특한 연출이 조명됐다.
최연제의 '너의 마음을 내게 준다면(1993)'이 7위를 차지했다. 방송에서는 데뷔 후 1년 만에 첫 1위를 차지해 눈물 흘리며 노래 부르는 최연제와 모친 선우용여가 울컥한 표정을 짓는 모습이 교차로 비춰졌다.
5위에는 R.ef의 '찬란한 사랑(1996)'이 선정됐다. R.ef가 공연하는 도중 갑자기 한 팬이 무대에 난입해 제작진에 의해 바로 저지되는 장면이 나왔다. 이어 과거 마이클 잭슨의 첫 내한 공연 당시 마이클 잭슨이 탄 크레인에 한 팬이 함께 올라탔던 사건도 언급되었고, 김희철은 "진짜 저런 경우가 생기면 경호원들 다 불려 간다. 사고 난 거니까"라며 현실적인 말을 덧붙였다.
김국진과 강수지의 만남이 이루어졌던 강수지의 '내 마음 알겠니(1992)'가 4위를, 신승훈의 '나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을 뿐(1996)'이 3위를 차지했다. 당시 제목에 '높은 곳'이 있다는 이유로 건물 10층 높이의 크레인에서 노래를 부르는 신승훈의 모습이 방송에 담겼다. 김희철은 "발매 6일 만에 백만 장을 돌파했고, 총 247만 장을 팔았다"라며 신승훈의 앨범 판매 기록을 언급했다.
2위로는 이예린의 '포플러 나무 아래(1994)'가 기록됐다. '90년대 최악의 방송 사고로 꼽히는 무대'라고 소개된 충돌 사고 장면에서는 당시 노래를 부르는 이예린의 머리를 크레인 카메라가 치고 지나갔다. 방송에 나온 자료 화면에서 이예린은 "블랙아웃이 됐었는데, 나중에 보니까 머리도 크게 다쳤지만 발톱도 빠졌더라. (무대에서) 쓰러지지 않으려고 버텼는데 나중에 보니까 엄지발톱이 빠졌더라. 병원 가서 수술했다. 1절 끝나고 엄청난 박수를 받았다"라며 당시를 회상했다.
대망의 1위는 김경호의 '나를 슬프게 하는 사람들(1997)'이 소개됐다. 방송에는 1표 차이로 김경호가 임창정에게 1위 자리를 내어준 절묘한 순간이 담겼다. 김경호는 "1위 후보에 올랐을 때 머리 규제에 걸려서 청소년 유해 가수 판정을 받았다"라며 "1위 후보를 포기하려고 했다. 기가 막힌다. 모자 눌러쓰고 뿔테 안경 쓰고 어떻게 해서든지 가리고 나가서 노래만 불렀다. 그런데 세상에 나를 미끄러 트리네"라고 회고했다.
