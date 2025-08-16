스포츠조선

안선영, 치매母 위해 14시간 날아 한국行…아들 홀로 MVP '눈물'

기사입력 2025-08-16 18:16


안선영, 치매母 위해 14시간 날아 한국行…아들 홀로 MVP '눈물'

[스포츠조선 이유나 기자] "반쪽짜리 인생"

캐나다로 간 방송인 안선영이 치매 모친을 챙기러 14시간을 날아 한국에 도착했다.

안선영은 16일 "반쪽짜리 인생"이라며 "14시간 비행기를 타고 날아와, 머리가 하얘져 영상통화가 하기싫다는 나이 먹은 어린딸이 되어버린 엄마와 같이 목욕탕을 가서 때도 밀어주고, 네일샵도 가서 매일 손톱볼때마다 딸 기억나라고 요란뻑쩍지근한 젤네일을 커플로하고, 엉성한 솜씨로 직접 염색도 해주고, 좋아하는 가자미구이를 해서 집밥도 차려드리고 하니까 그동안 내엄마 못챙긴 미안함이 좀 가라앉는데"라며 엄마와 함께한 한국 일상을 공개했다.

하지만 "또 지구 저쪽 반대편에 어린 내아들은 '엄마랑 24시간 붙어있다가 엄마가 한국가고 없으니까 마음에 구멍이 난것같아'라는 말로 바로엄마맘을 찌르르하니 아프고 기쁘고하는 감정을 선물한다"며 "25명이 하는 썸머하키캠프에서 mvp해서 모자를 혼자만 상으로 받았다고 조잘조잘하는 귀여운 뺨에 뛰어가 뽀뽀해주고픈데, 거리가 멀긴멀구나. 기다려 아가, 엄마 좀따 또 곰방갈께"라고 인사를 남겼다.

영상 통화로 공개한 아들은 혼자 밥도 잘 먹고 엄마에게 애교도 부리는 모습.


안선영, 치매母 위해 14시간 날아 한국行…아들 홀로 MVP '눈물'
안선영은 "토론토에 있으면 늘 서울에 있는 , 매일 여기가 어딘지 몰라 어리둥절 놀라서 나만 찾을 내 엄마가 맘에 걸리고, 서울에 와있으면 엄마품이 그리울 내 아이가 걸리는, 이러지도 저러지도 못해 양쪽에 다 미안하기만하는 쉽지않은 반쪽인생이 시작되었다"라며 자신의 처지를 설명했다.

한편, 안선영은 최근 아들의 유학을 위해 자신의 모든 커리어를 내려 놓고 캐나다로 떠났다. 하지만 이민은 아니라며 "아이 유학 보호자로 당분간 캐나다로 거주지를 이전하는 것 뿐이다. 엄마 두고 이민 가냐고 이모 전화와 울고 불고 온 집안 어른들 놀라 전화 불나고 난리"라며 치매 어머니 간병과 사업을 위해 매달 한국에 올 예정이라 밝혔다.

안선영의 아들은 캐나다에 도착하자마자 아이스하키 경기에서 우승했다는 소식을 알려 축하를 받기도 했다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 암 말기 석삼이 떠나 보냈다…눈물의 작별 인사 "잘 가라"

2.

유인촌 전 장관 동생 유경촌 주교 선종..향년 63세

3.

'권상우♥' 손태영, '430억 건물주'도 미국 생활 걱정 "채소 사는 게 버거워"

4.

션, 89.65km 뛰고 ‘오빠차’ 무대 폭주..가희 “이게 가능해요?”

5.

인순이, 美 펄벅 여성상 수상..故이희호 여사 이후 25년 만

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 암 말기 석삼이 떠나 보냈다…눈물의 작별 인사 "잘 가라"

2.

유인촌 전 장관 동생 유경촌 주교 선종..향년 63세

3.

'권상우♥' 손태영, '430억 건물주'도 미국 생활 걱정 "채소 사는 게 버거워"

4.

션, 89.65km 뛰고 ‘오빠차’ 무대 폭주..가희 “이게 가능해요?”

5.

인순이, 美 펄벅 여성상 수상..故이희호 여사 이후 25년 만

스포츠 많이본뉴스
1.

'3루타 빠진 사이클링 히트' 문현빈, '그는 누구인가' 최다 홈런, 최다안타, 타율 모두 커리어하이[창원현장]

2.

이정후가 연결한 무사만루→김하성의 다이빙캐치가 막아낸 실점...495일 만의 코리안 맞대결 SF 6연패, TB 2연승

3.

[공식발표] KT 천만다행...구급차 타고 실려간 안현민, 비복근 피고임 소견 '큰 부상 피했다''

4.

'왕따설'→'백업 추락' 맨유 '7200만 파운드 골칫덩이' 또 이적설…풀럼 팬들 두 손 벌려 환호 '드디어 영입한다'

5.

'멀티이닝 1위' 사령탑의 솔직한 진심 "그걸 왜 걱정해? 50구 던지게 하는 것도 아닌데…이해 안돼" [창원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.