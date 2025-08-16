안선영, 치매母 위해 14시간 날아 한국行…아들 홀로 MVP '눈물'

|
[스포츠조선 이유나 기자] "반쪽짜리 인생"
하지만 "또 지구 저쪽 반대편에 어린 내아들은 '엄마랑 24시간 붙어있다가 엄마가 한국가고 없으니까 마음에 구멍이 난것같아'라는 말로 바로엄마맘을 찌르르하니 아프고 기쁘고하는 감정을 선물한다"며 "25명이 하는 썸머하키캠프에서 mvp해서 모자를 혼자만 상으로 받았다고 조잘조잘하는 귀여운 뺨에 뛰어가 뽀뽀해주고픈데, 거리가 멀긴멀구나. 기다려 아가, 엄마 좀따 또 곰방갈께"라고 인사를 남겼다.
영상 통화로 공개한 아들은 혼자 밥도 잘 먹고 엄마에게 애교도 부리는 모습.
한편, 안선영은 최근 아들의 유학을 위해 자신의 모든 커리어를 내려 놓고 캐나다로 떠났다. 하지만 이민은 아니라며 "아이 유학 보호자로 당분간 캐나다로 거주지를 이전하는 것 뿐이다. 엄마 두고 이민 가냐고 이모 전화와 울고 불고 온 집안 어른들 놀라 전화 불나고 난리"라며 치매 어머니 간병과 사업을 위해 매달 한국에 올 예정이라 밝혔다.
안선영의 아들은 캐나다에 도착하자마자 아이스하키 경기에서 우승했다는 소식을 알려 축하를 받기도 했다.
