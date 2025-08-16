슈♥임효성, 불화·이혼설 솔직 해명…"4년 부부·11년 친구, 이제 남"

|
[스포츠조선 이유나 기자] SES 출신 슈와 농구 선수 출신 임효성이 불화설 이혼설에 솔직하게 답혔다.
슈는 "부부라는 단어가 부담스럽다"라며 임효성에게 "우리가 부부라고 생각하세요?"라고 물었다.
두 사람은 "소문이 무성한 슈 임효성 부부의 실상을 다음주에 공개하겠다"며 예고했다.
앞서 슈는 해당 영상에서 천안의 한 화훼농원에 봉사할동을 다닌 일상을 공개하면서 "남들이 보기에 가식이다. 쇼다. 보여주기식이다 라고 말할지 모르지만 저에게 돈과도 바꿀 수 없는 시간"이라며 현장에 있는 직원들과 친밀한 관계를 엿보였다.
슈는 "이제 연예계는 그만할래"라고 생각하다가도 "남들은 욕하고 손가락질 하더라도 이들은 나를 이해해주고 하니까 너무 고마웠다. 진짜 진정한 친구들이라고 생각한다"고 했다.
이날 슈는 지석진이 진행하는 한 방송에 출연하며 9년만에 컴백하는 순간을 공개하며 "제가 나가서 피해주면 안되는데 생각에 긴장됐다"며 "그래도 지석진 선배가 '슈야 아무것도 아니야. 방송 해야지' 라고 해주시고 이경실 선배가 '너 나이도 있는데 많이 해야된다' 라고 응원해주셨다"고 감동했다.
한편, 슈 임효성 부부는 지난 8일 유튜브 채널을 개설하고 과거 원정 도박 사건에 대해 입을 열었다. 임효성은 "당시 트러블이 있어서 별거 중이었는데 돈이 필요하다는 연락을 받았다"며 "슈가 전화 와서 빚이 2억 5천만 원이라더라. 하루 고민해보고 다음날 바로 빌려줬다"고 밝혔다.
