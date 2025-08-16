조현재, '결혼 8년차' ♥아내와 각방 고백...."아내, 4년간 안방 …

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 조현재가 아내와 각방 생활 중임을 고백했다.
깔끔하게 정리된 널찍한 거실 속 장난감, 그림책은 누가 봐도 아이가 사는 집이었다. 그때 미혼인 김승수는 가족 사진을 발견, "아기 너무 예쁘다"며 씁쓸한 표정을 지었다.
조현재는 "둘째는 만 3살, 첫째는 만 7살이다"면서 "아이들 교육은 아내가 담당한다. 전적으로 맡겼다"고 했다. 이에 정은표는 "맞다. 항상 그분이 옳다"면서 "우리는 둘이 같이했는데, 거의 관여를 안 했다. 또 스스로 잘했다"고 했다. 그러자 김승수는 "방목 교육인데 어떻게 서울대를 가냐"고 물었고, 정은표는 "초등학교 졸업까지 스스로 학습하도록 훈련했고, 중학교 때부터 관여를 안 했다"며 영재를 만든 교육 비법을 공개했다.
|
조현재는 '아이들은 따로 자냐'는 질문에 "아이들은 아이들 방에서 엄마랑 같이 잔다"고 했다. 이어 조현재는 "사실 안방은 거의 나 혼자 쓴다"면서 "아내는 둘째 태어나고 안방에 출입한 적 없다"며 둘째 출산 후 아내와 각방 생활 중임을 털어놨다. 그러면서 조현재는 "마음 속으로 '얘들아 빨리 커라. 엄마 돌아오게'라고 한다"고 했다.
이에 홍현희는 "둘째 아이가 만 3살인데 아내가 한번도 안 들어왔더라. 어쩌냐"며 "그것도 낯설다. 지금 빨리 돌아와야 한다"고 했다.
정은표는 "나는 부부는 무조건 같이 자야 한다고 생각한다"며 "아이들 빨리 잠자리 독립시키고 부부 위주로 살아야 한다"고 조언했다.
