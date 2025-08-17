스포츠조선

'이상화♥'강남, '99→72kg' 반쪽된 얼굴에도 10kg 더 뺀다 "계속 러닝"

기사입력 2025-08-17 07:10


'이상화♥'강남, '99→72kg' 반쪽된 얼굴에도 10kg 더 뺀다 "…

'이상화♥'강남, '99→72kg' 반쪽된 얼굴에도 10kg 더 뺀다 "…

'이상화♥'강남, '99→72kg' 반쪽된 얼굴에도 10kg 더 뺀다 "…

'이상화♥'강남, '99→72kg' 반쪽된 얼굴에도 10kg 더 뺀다 "…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 강남이 10kg 감량 다이어트를 선언했다.

강남은 16일 "목표는 10kg"이라면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 한강 러닝 중인 강남의 모습이 담겨있다. "시간 될 때마다 러닝중이다"면서 다이어트를 시작한 것. 목표는 10kg 감량이라는 강남은 서울 한강의 아름다운 야경을 보며 달렸다.

누구보다 남편 강남의 다이어트에 진심인 아내 전 스피드스케이팅 선수 이상화는 강남의 러닝 코치로 변신했다. "가시죠"라면서 남편과 함께 달리며 페이스를 조절해주는 것은 물론 촬영까지 하는 이상화.

이에 강남은 아내의 응원을 받아 열심히 달렸다. 초반 가벼운 발걸음을 선보이고 있는 강남. 그러나 이내 지친 듯 고개를 숙이고 무릎을 부여 잡은 채 휴식 중인 강남의 모습이 공개돼 웃음을 안겼다.


'이상화♥'강남, '99→72kg' 반쪽된 얼굴에도 10kg 더 뺀다 "…
최근 이상화는 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연해 강남의 체중에 예민하게 생각하는 이유를 털어놨다.

이상화는 "강남은 잘생긴 외모다. 그렇기 때문에 살이 찌면 본 모습이 없어진다. 그래서 안타깝고 아깝다"면서 "주변 사람도 강남의 살 찐 모습을 보다가 지금 살이 빠진 거다. '강남 씨 잘생겼더라'며 이야기 하시는 분들이 굉장히 많다"고 밝혔다.

이에 강남은 "먹는 걸 좋아하는데 상화 씨가 그걸 좀 싫어한다"면서 "지금 72kg이다. 원래는 99kg이었다. 몸무게 변화 폭이 심하다"고 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 이혼 질문에 답했다…“부부로는 따로, 부모로는 함께”

2.

이민우, 일본서 만삭의 예비신부 재회→6세 딸 얼굴+2세 성별 최초 공개(살림남)

3.

정은표, 스태프 차별 폭로 "눈빛이 깔아봐...되게 기분 나쁘다" ('가보자고')

4.

슈♥임효성, 불화·이혼설 솔직 해명…"4년 부부·11년 친구, 이제 남"

5.

조현재, '결혼 8년차' ♥아내와 각방 고백...."아내, 4년간 안방 출입無" ('가보자고')

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 이혼 질문에 답했다…“부부로는 따로, 부모로는 함께”

2.

이민우, 일본서 만삭의 예비신부 재회→6세 딸 얼굴+2세 성별 최초 공개(살림남)

3.

정은표, 스태프 차별 폭로 "눈빛이 깔아봐...되게 기분 나쁘다" ('가보자고')

4.

슈♥임효성, 불화·이혼설 솔직 해명…"4년 부부·11년 친구, 이제 남"

5.

조현재, '결혼 8년차' ♥아내와 각방 고백...."아내, 4년간 안방 출입無" ('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

"야!" 하주석은 왜 발끈했나? 문동주 교체 → 벤치클리어링 감정싸움까지, 달아오른 그라운드 [창원현장]

2.

한화 연승 문동주에서 끊기나? 1회부터 4실점 '난타' → 153㎞ 직구도 맞았다 [창원현장]

3.

'4:0→4:4→6:4→6:6→9:6' 200분 혈투의 끝은 NC 승리…한화 5연승 저지 "연패 탈출 의지가 강했다" [창원승장]

4.

[EPL리뷰]"손흥민은 이제 과거다" '쿠두스→히샬리송 2골 합작+존슨 쐐기골' 토트넘, 개막전에서 번리 3-0 완파…프랭크 데뷔승

5.

한화 날벼락! '금지옥엽' 문동주가 쓰러졌다…강습 타구에 '오른팔' 직격 → 마운드 위 나뒹굴었다 [창원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.