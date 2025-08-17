이민우, 재일교포 3세 예비 신부 2세 성별 공개 "딸 둘 아빠 됐다"'…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 이민우가 두 명의 딸을 둔 아빠가 된다.
일본에 도착한 그는 모노레일과 전철을 타고 이동하며 결혼을 앞두고 한층 알뜰해진 면모를 보였다. "예전엔 택시를 자주 탔는데, 지금은 중심부까지 가려면 택시비가 10만원 정도 나온다. 택시는 타면 안 된다"고 현실적인 경제적 고민을 전한 것. 그럼에도 오랜만의 재회를 위해 꽃다발을 준비했지만, 예상보다 훨씬 비싼 가격에 잠시 당황하는 모습이 웃음을 자아냈다.
이 모습을 지켜보던 은지원은 "(꽃다발 가격이) 비싸?"냐고 물었고, 백지영은 "(여자 친구한테) 꽃 사준 적 없어?"라고 되물었다. 그러자 은지원은 "꽃은 성묘 갈 때 사봤다", "어머니께 드릴 카네이션 사봤다"라고 답했다. 이에 백지영은 "(여자친구한테) 선물 뭐 해줬어요?"라며 궁금해하자 은지원은 "선물은 (여자 친구가) 원하는 거"라고 말하며 사랑꾼 면모를 과시했다.
현재 필라테스 강사로 활동 중인 예비 신부는 임신 중에도 이민우에게 경제적 부담을 주고 싶지 않아 일을 이어가고 있다고 밝혔다. 그러나 다소 무리한 나머지 결국 하혈까지 했던 위기 상황을 털어놔 모두를 놀라게 했다.
그리고 예비 신부의 6세 딸도 처음으로 공개됐다. 이민우는 작년 12월 딸을 처음 만났을 때를 회상하며 "편했다. 가족 같다는 느낌이 들었고, '이게 진짜 가족이라면, 이 아이가 정말 내 딸이라면 어땠을까' 상상도 했었다"라고 고백했다. 예비 신부도 "함께 만난 게 오히려 좋았던 것 같다. 딸도 좋아하는 게 느껴졌고 이 사람이라면 내가 행복하게 살 수 있겠다는 생각이 들었다"며 두 사람이 결혼을 결심하게 된 계기를 전해 눈길을 모았다.
엄마를 꼭 빼닮은 사랑스러운 외모와 귀여운 행동으로 모두를 미소 짓게 한 6세 딸은, 오랜만에 만난 이민우를 반갑게 맞으며 앞으로 한 가족이 될 세 사람의 모습에 기대감을 더했다. 이민우는 딸과 친해지기 위해 유치원에 직접 마중을 가고, 세심하게 챙기는 등 지금까지 볼 수 없었던 예비 남편이자 아빠로서의 다정한 면모를 드러냈고, 이를 지켜본 이들은 앞으로 새 가족이 될 세 사람의 따뜻한 모습을 응원했다.
이민우가 장을 보고 오는 사이, 예비 신부와 딸은 출산 전 태아의 성별을 밝히는 깜짝 젠더리빌 파티를 준비했다. 이후 공개된 이민우 2세의 성별은 딸이었다. 이민우는 환하게 웃으며 기쁨을 감추지 못했고, 곧바로 부모님에게도 영상 통화로 소식을 전해 따뜻한 축하를 받았다. 이민우의 어머니는 예비 신부에게 "고생이 너무 많다. 오게 되면 진짜 잘해줄게"라며 따뜻한 말을 건넸다.
이날 '살림남2' 시청률은 닐슨코리아 전국 집계 기준 6.7%를 기록됐다.
