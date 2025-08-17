스포츠조선

[SC리뷰] ‘에스콰이어’ 정채연, 첫 단독 변론에서 대역전…이진욱도 “변호사” 인정

기사입력 2025-08-17 09:33


[SC리뷰] ‘에스콰이어’ 정채연, 첫 단독 변론에서 대역전…이진욱도 “…

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'이 주말 미니시리즈 1위 시청률을 찍으며 상승세를 이어갔다. 16일 방송된 5회는 수도권 7.5%, 전국 7.2%(닐슨코리아 기준)를 기록, 동시간대 1위를 차지했다.

이날 방송의 중심은 신입 변호사 강효민(정채연 분)의 첫 단독 변론이었다. 세계적 아티스트에게 '표절' 누명을 쓴 아마추어 화가를 변호하게 된 강효민은 준비 기간은 일주일, 경험은 전무한 상태에서 무모한 도전에 나섰다. 도움을 청했지만 팀장 윤석훈(이진욱 분)은 "스스로 감당해라"라며 차갑게 선을 그었다. 그러나 뒤에서는 모의 변론을 직접 챙기고, 대본까지 검토해주는 츤데레식 지원을 아끼지 않았다.

결국 법정에 선 강효민은 상대 변호인의 몰아붙이기에 휘청이고 의뢰인마저 압박 속에 "모방했다"는 말을 내뱉으며 패색이 짙어졌다.

하지만 여기서 반전은 이진욱의 조언이었다. "사건의 본질을 보라"를 떠올린 강효민은 장애를 가진 의뢰인과 눈높이를 맞추며 진정성 있는 대화를 이끌어냈다. 그 결과 의뢰인이 숨겨온 '작품 속 아버지의 얼굴' 비밀이 폭로되며 사건은 통째로 뒤집혔다. 거물 아티스트의 무고 행위까지 드러나면서 법정은 순식간에 아수라장이 됐다.

첫 단독 변론에서 '짜릿한 역전승'을 거둔 강효민은 이진욱으로부터 처음으로 "강효민 변호사"라는 호칭을 듣게 된다. 그동안 후배들을 향해 "에스콰이어라는 이름에 걸맞게 하라"며 냉철함을 유지했던 이진욱이 내놓은 '공식 인정'이었다. 강효민은 "열심히 하겠습니다"라는 대답으로 답했고 스승과 제자 사이의 묘한 울림이 시청자들까지 뭉클하게 만들었다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



