[SC줌人] ‘트라이’ 김요한 눈물의 희생…리더십 한 방에 시청자 마음 스틸

기사입력 2025-08-17 09:56


[스포츠조선 조민정 기자] 트라이 김요한이 뜨거운 리더십으로 안방극장을 사로잡았다.

김요한은 지난 16일 방송된 SBS 금토드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다' 8회에서 럭비부 주장 윤성준으로 분해 위기 상황을 해결하는 해결사 역할부터 희생적인 모습까지 다채로운 활약을 펼쳤다.

이날 윤성준은 대통령기 전국 고교 럭비대회 첫 경기에서 "시간 얼마 안 남았다. 고개 들어라"라며 팀원들의 사기를 북돋는 진짜 리더의 면모를 드러냈다. 경기는 아쉽게 패했지만 윤성준은 팀원들과 함께 뜨거운 눈물을 흘리며 팀워크를 다졌다.

이후 신입생 문웅(김단)의 학교 폭력 의혹으로 팀 전체가 위기에 몰리자 성준은 직접 발 벗고 나섰다. 웅에게 사실 여부를 확인하는 과정에서 "믿으려고"라는 짧지만 묵직한 한마디를 건네 시청자들의 마음을 울렸다. 이어 거짓 고발을 한 조건창을 찾아가 "글만 내려달라"고 호소했다. 건창의 조롱에도 흔들림 없는 카리스마를 보인 성준은 결국 망설임 없이 무릎을 꿇으며 팀을 지키기 위해 자신을 낮췄다. 이 장면은 깊은 울림과 감동을 남겼다.

이 같은 활약에도 성준과 팀원들은 주가람(윤계상) 감독에게 호통을 들었다. 성준은 "럭비 못하게 될까 봐"라며 불안한 속내를 털어놓으면서도 "죄송하다"며 독단적 행동에 반성하는 태도를 보였다. 이는 럭비부를 향한 그의 책임감이 얼마나 무거운지 보여주는 대목이었다.

김요한은 '트라이'를 통해 책임감 강한 주장 윤성준으로 완벽히 변신, 청춘의 열정과 뜨거운 팀워크를 진정성 있게 그려내고 있다. 매회 성장하는 캐릭터를 섬세하게 표현하며 존재감을 키우는 김요한의 활약에 이목이 집중된다.

'트라이: 우리는 기적이 된다'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 SBS에서 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

