87세 김영옥, 동료 배우와 절교 “나문희는 아냐..농담에 상처”

기사입력 2025-08-17 10:05


[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 배우 김영옥이 오랜 동료에게 들은 한마디에 불쾌감을 느꼈던 사연을 털어놓았다.

지난 16일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '그놈의 입이 문제야'를 주제로 출연자들의 다양한 경험담이 공개됐다. 이날 김영옥은 "언니는 능력에 비해 잘 된 거지!"라는 말을 듣고 마음에 큰 상처를 입었다고 고백했다.

김영옥의 속풀이 제목이 공개되자, 배우 금보라는 그의 손을 꼭 잡으며 "선생님, 그건 사실이다"라고 직언해 현장을 웃음과 당황으로 물들였다.

김영옥은 "저 말은 어떤 농담으로 한 말이기도 한데, 나하고 거의 동년배가 되는 배우 지인에게 들은 말이다"라며 "정곡을 찔렸기 때문에 내가 더 노여웠는지 모른다"고 밝혔다.

그러면서 상처를 준 배우의 정체에 대해 "친한 사람이다. 배우 나문희는 아니다. 오해 하지 마라"라고 강조했다.

당시의 구체적인 상황을 회상하며 김영옥은 "말 중에 듣기에 거북하게 '언니가 가진 재주보다는 더 많은 시청자에게 사랑을 받는 편이다. 나는 그렇게 못 해' 농담처럼 그렇게 말을 했다. '뭐라고? 섭섭하다' 그러니까 딱 그러더라. 다시 한 번 되묻자 지인이 똑같은 말을 반복했다"고 전했다. 그러면서 "'언니는 사람들이 너무 좋아해' 이거를 뭔지 저쪽에서는 섭섭했을 감정이 있었을 거라 생각한다. 그래서 이해는 한다"고 덧붙였다.

김영옥은 "내가 제일 중요한 거는, 앞으로는 이 나이에 마음이 맞지 않은 친구와 억지로 연을 이어가고 싶지 않다"라며 "참 말은 조심해야겠구나. 아무리 친하다고 해도, 나도 농담을 잘 하는데. 농담이 지나치면 상대에게 상처를 줄 수 있다는 사실을 깨닫게 됐던 사건이었다"고 말했다.

진행자 김용만은 "옛말에 언중유골이라고 말에 뼈가 있다고 했다. 농담조로 말했지만 속뜻이 있었을 것"이라고 공감했고, 팝 칼럼니스트 김태훈은 "그 사람의 열등감과 콤플렉스가 만들어 냈을 가시 돋친 말일 것이다. 시샘해서 그런 것"이라고 분석했다.

tokkig@sportschosun.com

