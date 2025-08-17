스포츠조선

[종합] 안선영 "부부 합 안 맞아 따로 살아" 솔직 고백…이혼 질문엔 "괴롭힘" 발끈

기사입력 2025-08-17 14:44


[종합] 안선영 "부부 합 안 맞아 따로 살아" 솔직 고백…이혼 질문엔 …

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 안선영이 자신의 결혼생활에 대해 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.

안선영은 지난 16일 자신의 개인 계정에 어머니와 함께 촬영한 사진을 공개하며 "반쪽짜리 인생"이라고 글을 남겼다.

그는 "14시간 비행기를 타고 날아와, 머리가 하얘져 영상통화가 하기싫다는 나이먹은 어린딸이 되어버린 엄마와 같이 목욕탕을 가서 때도 밀어주고, 네일샵도 가서 매일 손톱볼때마다 딸 기억나라고 요란뻑쩍지근한 젤네일을 커플로하고, 엉성한 솜씨로 직접 염색도 해주고, 좋아하는 가자미구이를 해서 집밥도 차려드리고 하니까 그동안 내엄마 못챙긴 미안함이 좀 가라앉는데"라며 "또 지구 저쪽 반대편에 어린 내아들은 '엄마랑 24시간 붙어있다가 엄마가 한국가고 없으니까 마음에 구멍이 난것같아'라는 말로 바로엄마맘을 찌르르하니 아프고 기쁘고하는 감정을 선물한다. 25명이 하는 썸머하키캠프에서 mvp해서 모자를 혼자만 상으로 받았다고 조잘조잘하는 귀여운 뺨에 뛰어가 뽀뽀해주고픈데, 거리가 멀긴멀구나..기다려 아가, 엄마 좀따 또 곰방갈께"라고 전했다.

이어 "토론토에 있으면 늘 서울에 있는 , 매일 여기가 어딘지 몰라 어리둥절 놀라서 나만 찾을 내 엄마가 맘에 걸리고, 서울에 와있으면 엄마품이 그리울 내아이가 걸리는, 이러지도 저러지도 못해 양쪽에 다 미안하기만하는 쉽지않은 반쪽인생이 시작되었다"라며 '#이또한인생 #살다보니살아진다'라는 해시태그까지 달았다.

이에 한 네티즌은 "남편과 이혼 하신 건 아니죠?"라는 댓글을 달았고 안선영은 "이미 몇 년 전부터 부부로는 합이 안 맞아 같이 안 다니지만, 아이 부모로서는 손발이 잘 맞아 아이를 위해 '따로 또 같이' 각각의 삶에 맞추어 가며 잘 지내고 있습니다"라고 답했다.

이어 "근데 이런 질문을 이런 피드에 댓글로 공개적으로 묻는 심리는 대체 뭔가요? 단순 호기심이라기엔 영이 맑은 어린 아이도 아니고.. 굳이 하고 싶지 않아 하는 얘길 긁어서 물어보는 건 괴롭힘 쪽에 가깝지 않나요..?"라며 불편한 심기를 내비치기도 했다.

한편 안선영은 지난 2013년 3세 연하의 사업가와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 최근 하키선수를 꿈꾸는 아들의 유학을 위해 캐나다로 이주했고 이후 치매 투병 중인 어머니를 두고 이민 가는 것이 아니냐는 오해가 불거지자, "한국과 캐나다를 오가며 생활할 것"이라고 밝혔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

2.

심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”

3.

레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

4.

'47세' 하지원, 충격적인 식사량..동안+잘록허리 비결인가

5.

'46세' 채연 "男 자주 등장, 직접 꼬실 이유 없었다…젊은 낭비NO, 10년 금방 간다"(2005채연)

연예 많이본뉴스
1.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

2.

심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”

3.

레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

4.

'47세' 하지원, 충격적인 식사량..동안+잘록허리 비결인가

5.

'46세' 채연 "男 자주 등장, 직접 꼬실 이유 없었다…젊은 낭비NO, 10년 금방 간다"(2005채연)

스포츠 많이본뉴스
1.

中 황당 분석! 손흥민, 중국슈퍼리그 제안 무자비하게 거절→MLS 택한 이유 "나이 들어서"

2.

"앱솔루리 넥스트 레벨" 손흥민 첫 공격포인트에 중계진 경악, 첫 선발→경기 최우수선수 선정…MLS 무대가 좁다 좁아

3.

네일 상대가 제환유? KIA, 선발 매치업 압도해도 불안 → '후반기 9위' 불펜 시한폭탄

4.

'첫 도움' 손흥민에 흠뻑 빠진 체룬돌로 감독 "손흥민과 같은 선수는 세계에도 몇명 없어"

5.

30살 전성기에 1년 강제 공백기, 생애 첫 끝내기로 설움 날렸다…"작년 우여곡절 많았는데"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.