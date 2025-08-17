가수 인순이, 펄벅 '영향력 있는 여성'(WOI)상 수상…故이희호 여사 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 인순이가 펄벅인터내셜에서 주최하는 '영향력있는 여성상 2025' 수상자로 선정됐다.
펄벅인터내셔널은 최근 공식 홈페이지에 "김인순을 '2025년 영향력있는 여성'상 수상자로 선정되었음을 발표하게 되어 매우 기쁘다. 인순이는 수상 경력에 빛나는 R&B 및 가스펠 가수이자 인도주의자이자 혼혈 및 다문화 배경을 가진 젊은이들을 위한 옹호자다. 한국전쟁 이후 한국인 어머니와 아프리카계 미국인 아버지 사이에서 태어난 인순이는 펄 S. 벅 인터내셔널의 아동 후원 프로그램의 도움을 받은 어머니의 손에서 자랐다"고 설명했다.
한국 펄벅 재단의 이사로 재직 중인 인순이는 오는 21일 열리는 시상식에서 공연을 펼칠 예정이다. '영향력 있는 여성'상(Women of influence)은 1978년 제정돼 경력과 헌신, 인도주의 및 옹호 목표 추구에서 두각을 드러낸 여성에게 수여한다.
앞서 고 이희호 여사가 지난 2000년 이상을 수상한 바 있다.
