박명수 "코요태에 궁금한 점? 신지♥문원 결혼 소식"(사당귀)

기사입력 2025-08-17 17:53


[스포츠조선김소희 기자] 박명수가 신지의 결혼을 궁금해 했다.

17일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 엄지인 아나운서가 휴가를 앞두고 '아침마당' 화요 초대석을 진행할 차기 아나운서를 선발하는 장면이 공개됐다. 이에 김진웅, 허유원, 정은혜 등 세 명의 아나운서가 MC 자리를 차지하기 위해 치열한 경쟁을 벌였다.

이들의 실력을 평가하기 위해, 데뷔 27주년을 맞은 최장수 혼성그룹 코요태가 특별 게스트로 출연해 아나운서들의 능력을 테스트했다. 세 아나운서는 코요태와 함께 '아침마당' 리허설을 진행하며 신곡 'CALL ME'에 대한 인터뷰도 함께 진행했다.

다만 엄지인 아나운서는 후배 아나운서들의 문제 해결 능력을 증명하기 위해 "김종민에게 후렴구 듣기", "빽가에게 힙합 시키기", "빽가의 사업 매출액을 말하게 하라는 것" 등의 미션을 내걸었다. 이에 정은혜는 "흐름에 맞는 질문들이 있는데 선배님이 시키시니까 어쩔 수 없이 해야 해서 정말 곤란했다"며 솔직하게 고백해 웃음을 자아냈다.


이를 지켜보던 박명수는 "코요태가 어떤 힙합을 했는지 전혀 궁금하지 않다"며, "지금 제일 궁금한 건 신지의 결혼이다!"라고 외쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

결국 인터뷰가 진전되지 않자, 엄지인 아나운서가 직접 나섰다. 엄지인 아나운서는 "'CALL ME' 홍보 포인트가 있냐"며 자연스럽게 코요태와의 인터뷰를 시작했다. 이어 시청자들이 궁금해할 만한 김종민의 2세 이야기를 꺼냈다.

엄지인 아나운서는 김종민에게 "나이도 있으시니 주변 어르신들이 압력, 아니, 압력이 있을 것 같은데 2세에 대해 어떻게 생각하시냐"고 물었고, 김종민은 "지금 2세를 준비하고 있다"며 "건강 관리도 하고 있다"고 솔직하게 답해 모두의 이목을 끌었다.

이에 엄지인 아나운서는 미혼인 빽가에게도 "종민 씨와 신지 씨 이야기 들으면 빽가 씨도 2세를 만들고 싶다는 생각 안 드시냐"고 질문했다. 빽가는 "일단 몸 만들고 있다"며, "혼전 임신도 가능하다"고 재치 있는 답변을 해 현장에 웃음을 더했다.

엄지인 아나운서는 "제가 마이크를 들자마자 2분 만에 벌써 기삿거리가 나왔다"며 뿌듯해 하며 웃음을 자아냈다.

