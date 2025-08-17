스포츠조선

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

기사입력 2025-08-17 21:13


'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손예진이 평화로운 일상을 공유하며 근황을 전했다.

17일 오후 손예진은 자신의 SNS에 "Have a good night♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진은 손예진이 직접 촬영한 것으로 보이는 하늘 풍경들로, 푸른 하늘에 가득한 구름부터 노을이 물든 석양까지 담겨 있어 감각적인 사진 실력이 눈길을 끌었다.

이를 본 팬들은 "너무 예쁜 사진 공유해줘서 감사하다", "언니도 좋은 밤 보내요", "잘 자요" 등 따뜻한 댓글로 화답했다.

한편 손예진은 동갑내기 배우 현빈과 2022년 결혼해 같은 해 아들을 품에 안았다.

손예진은 오는 9월 개봉 예정인 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'로 출산 후 약 3년 만에 대중을 만날 예정이며 현재는 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '스캔들'과 '버라이어티'를 촬영 중이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

2.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

3.

지예은, 울쎄라+다이어트로 투턱 실종..유재석 "진짜 갸름해졌다"(런닝맨)

4.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

5.

김준호♥김지민, 결혼앨범 공개..황보라 子 아장아장 화동 "삼촌 받으세요"

연예 많이본뉴스
1.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

2.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

3.

지예은, 울쎄라+다이어트로 투턱 실종..유재석 "진짜 갸름해졌다"(런닝맨)

4.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

5.

김준호♥김지민, 결혼앨범 공개..황보라 子 아장아장 화동 "삼촌 받으세요"

스포츠 많이본뉴스
1.

'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]

2.

[현장인터뷰]'선임 18명' 정정용 "동기부여 될 것" vs 'ACLE 조편성' 김기동 "일정 조율 상의 뒤 얘기"

3.

[현장인터뷰]"어디로 튈지 모르는 친구지만.." 이정효, '이적 파동' 아사니 연말까지 잔류 암시…대전전 선발출격!

4.

'골잡이 출신' 황선홍의 소신발언 "26경기 치렀는데 13골이 득점 선두면 잘했다고 보긴 어렵지"→주민규 득점 기대

5.

[현장인터뷰]'탈꼴찌' 김태완 감독 "의지도 있고, 기대된다"→'빅5 이탈' 벼랑 끝 조성환 감독 "물러설 곳 없어, 간절하게 준비했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.