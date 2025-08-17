스포츠조선

윤민수, 이혼 후에도 전처와 한집살이 "아직도 같이 지내" ('미우새')

기사입력 2025-08-17 23:38


윤민수, 이혼 후에도 전처와 한집살이 "아직도 같이 지내" ('미우새')

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 윤민수가 이혼 후에도 전처와 한집에서 지내고 있다고 밝혔다.

17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 NEW 미우새로 윤민수가 등장했다.

윤민수는 지난해 5월 결혼 18년 만에 한 살 연상의 아내 김민지 씨와 이혼을 발표했다. 이에 대해 그는 "이혼 기사가 난 건 작년이었는데 사실 정확하게 서류 정리가 된 건 두 달 정도밖에 안 됐다"고 밝혔다.


윤민수, 이혼 후에도 전처와 한집살이 "아직도 같이 지내" ('미우새')
25세에 결혼한 윤민수는 "우린 너무 일찍, 어렸을 때 결혼했다"며 전처와의 관계에 대해 조심스럽게 언급했다. 이어 "연락도 하고 아직도 같이 지내고 있다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

이어진 장면에서는 윤민수와 전처의 한 지붕 두 가족생활이 공개됐다. 집에서 전구를 찾아다니던 윤민수는 전처의 방 앞에서 "전구 남은 거 있냐"고 물었고, 뒤늦게 방문이 열리는 모습이 나와 궁금증을 유발했다.

한편 윤민수는 김민지 씨와 2006년 결혼해 슬하에 아들 윤후를 두고 있다.

supremez@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

3.

김준호♥김지민, 결혼앨범 공개..황보라 子 아장아장 화동 "삼촌 받으세요"

4.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

5.

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

3.

김준호♥김지민, 결혼앨범 공개..황보라 子 아장아장 화동 "삼촌 받으세요"

4.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

5.

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

'황준서 7실점' 4실책 자멸한 한화…최원준 '더캐치' 빛난 NC+김녹원 데뷔 4년만의 첫승까지 → 시리즈 위닝 [창원리뷰]

3.

'KIA 불펜 단 1이닝도 못 막나' 또 자멸, 두산 시리즈 싹쓸이+4연승 질주[잠실 리뷰]

4.

후반기 20승 쓸어담았다! LG 염갈량의 극찬 "임찬규 완벽한 피칭"

5.

임찬규 3년 연속 10승! 김현수 2505안타! → LG 후반기 올킬 위닝시리즈! SSG에 6-1 승리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.